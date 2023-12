Em meio à crise familiar, Zilu Camargo passa Natal na mesma festa que Simone Mendes e Dani Calabresa

Mesmo com a família Camargo em pé de guerra, Zilu Camargo não deixou o Natal passar em branco. Na última segunda-feira, dia 25, a empresária foi vista na mesma festa que Simone Mendes e Dani Calabresa.

Anteriormente, Zilu tinha dito que a tradicional festa que costuma reunir os três filhos, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda não iria acontecer por conta das polêmica envolvendo o perfil falso criado por Lacerda. Por conta disso, ela decidiu passar o feriado ao lado de amigos.

Nas redes sociais, a ex-esposa de Zezé publicou um álbum de fotos e agradeceu aos empresários Rodrigo Branco e Juliana Fernandes por sediarem as comemorações.

Essa foi uma noite de Natal muito especial, comemoramos ao lado de amigos, todos estavam ali com a família da Juju di Casa e do Rodrigo Branco, eles fizeram um encontro de amigos pra que todos pudessem comemorar juntos esse dia tão especial! Deus abençoe vocês pelo carinho com todos. Obrigada! Vocês são especiais. Feliz Natal!, escreveu.

O casal responsável pela festa também é próximo de Simone Mendes e apareceu em fotos ao lado da cantora sertaneja. Dani Calabresa também estava por lá, assim como a Blogueirinha e o lutador de UFC José Aldo.