Utinga revisitada. O Brasil paralímpico. À mesa: curiosidades, receitas alquimias. ...e memória.

REVISTA ELETRÔNICA – “O Ginasiano Utinguense”, esta obra maravilhosa do Dílson de Oliveira Nunes, chega à sua edição 57 (ano V), como sempre, repleta de novidades – e memória.

Para espanto da Dra. Márcia, o hipermercado Jumbo foi inaugurado há meio século em Santo André, e ganha capa montada com o entrevistado do mês, o galicista Manolo Fernandes, que há 23 anos refugia-se numa chácara em Bragança Paulista. A narração é do Manolo:

Morei na Avenida Atlântica, Vila Bastos, na Avenida Utinga esquina com a Rua Ana Neri, na Rua Cairo e na Rua Tokio.

Joguei e fui diretor do Esporte Clube Paulistano, o campo era em frente à Laminação Nacional de Metais.

Peguei muita carona nos trens que levavam os bois para a Swift e andei nos tubos da Tetracap.

Nadei no “Beleléu”, piscininha e tanquinho.

Nos anos 60, 70 e 80 tínhamos onde hoje o Craisa pelo menos 15 campos de futebol e uma vacaria.

Mais memória que isso? Pois leiam “O Ginasiano”, a partir do QR-Code que acompanha Memória. A revista está demais.

ESPORTES – Professor Aristides Almeida Rocha, do primeiro time do Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol - lança outro livro-história, 530 páginas de uma verdadeira enciclopédia sobre o Brasil nos jogos paralímpicos.

Pesquisa documental e entrevistas alicerçaram um trabalho que dignifica os nossos atletas.

Escreve o professor Aristides:

No universo do segmento esportivo o movimento paralímpico, para lá das políticas públicas, representa o máximo paradigma de inclusão social. E o atleta paralímpico brasileiro, para além da superação, um exemplo de resiliência, ou seja, a capacidade de se adaptar às adversidades.

“Trajetória do Brasil em Jogos Paralímpicos de Verão e Inverno” se transforma em manual obrigatório inclusive nestes tempos modernos em que a mídia, finalmente, descobriu a sua importância.

Professor Aristides dedica sua obra ao professor Vanilton Senatore, falecido em 2018, “uma vida dedicada ao movimento paralímpico brasileiro”.

Edição – Jundiaí, SP: Editora In House, 2023.

GASTRONOMIA – Ana Maria Ruiz Tomazoni, de São Bernardo, transforma em livro publicações mensais do blog Sabor & Saber, junto ao Portal do Envelhecimento. Um livro de 356 páginas de receitas, mas não só, como afirma a autora:

A proposta deste livro é deixar um legado sobre o ato de cozinhar e de aprender com sabor e saber, porque cozinhar é mais do que seguir ou inventar receitas, misturar temperos e criar pratos que agradem ao paladar. E aprender é uma decisão que ultrapassa a escolar e os cursos, os certificados e diplomas.

Em cada um dos oito capítulos, uma introdução com jeito de memória.

No primeiro capítulo, por exemplo, Ana Maria afirma:

O alimento nos permite, muitas vezes, momentos felizes com as pessoas amadas, e carrega conhecimento, boas memórias e patrimônios culturais.

Edição – São Paulo: Oficina do Livro Editora, 2023.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 28 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8581

MANCHETE – Quem aplicar hoje (dezembro de 93) em poupança ganha 45%. Inflação alta. Crescia a captação de recursos pela caderneta, desacreditada deste o Plano Collor.

CIDADES & SERVIÇOS – Região elegia a padaria como ponto de lazer. E o repórter Valmir Sambrano elegia as preferidas, cidade a cidade:

Santo André, Rede Brasileira – São Bernardo, Kennedy – São Caetano, Canoa – Diadema, Novo Hamburgo – Mauá, Itapark – Ribeirão Pires, Modelo – Rio Grande da Serra, Arco-Íris.

EM 28 DE DEZEMBRO DE...

1813 - Irineu Evangelista de Souza, o Barão e Visconde de Mauá, nasce em Arroio Grande (RS).

1903 – Roma, 21. Desapareceu de Novara um banqueiro levando mais de cem mil liras.

1908 – Polêmica na rifa de um cavalo em Ribeirão Pires, pela loteria federal de 19 de dezembro (de 1908). Apareceram dois portadores do bilhete sorteado. O mesmo número, numa falha que deu o que falar. A rifa foi anulada e novo sorteio marcado para 16 de janeiro de 1909.

1938 – Ato nº 309 fixa os novos perÍmetros centrais e urbanos dos distritos do Município de São Bernardo, que em 1º de janeiro mudaria o nome para Santo André.

1973 - Governo do Estado inaugura a marginal direita da via Anchieta, ligando a capital a São Bernardo e ao distrito de Riacho Grande.

HOJE

Dia do Salva-Vidas

Dia da Marinha Mercante.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Rio Branco, capital do Acre.

Aniversariam outros 50 municípios, entre os quais Amaralina (GO), Anapu (PA), Araricá (RS), Bom Conselho (PE), Caapiranga (AM), Conquista D’Oeste (MT), Macuco (RJ), Major Gercino (SC), Marcos Parente (PI), Ocara (CE) e Viçosa (RN).

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - 9

Presépio iluminado. Artesanato sustentável. Autora: Sintia Góes Carlos.