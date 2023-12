Naquela rua. Livro encantado. Poesia andreense e universal. A obra da Coopacesso.

“Não voltarei a vê-lo! Novelo de saudade, longo o fio da eternidade.

Daniela Genaro

TEMAS UNIVERSAIS – A revista Cabeça Ativa alcança o seu número 63 – trimestre novembro e dezembro de 2023, janeiro de 2024 - e focaliza como tema “ruas”.

Obra coletiva coordenada pelo casal Claudia Brino e Vieira Vivo, diretamente de São Vicente para o mundo.

Na capa, a composição de uma artista plástica do Grande ABC, Neli Vieira, sempre criativa e genial.

“Quando a minha rua encontra a sua, somos dois e a lua” (Daniela Genaro, ‘Enamorados’).

“No canto da rua, entre tantos detritos, nascem girassóis” (Carlos Henrique Morais).

“Enquanto irmãos padecem abandonados na ra, poderosos se esquecem e vão conquistar... a lua!” (Cynira Antunes de Moura).

“Naquela cidade a rua abraça a calçada. Meio-fio sofre” (Hélio Guedes de Oliveira).

“Fogueira na rua. O milho espera as brasas e a fome aperta” (Rubens Fonseca Filho).

“Memória” escolheu as tiradas pequeninas, para valorizar o espaço. Mas nada como a edição por inteiro. Assinem “Cabeça Ativa”. Colecionem. E baratinha. E o mundo se abrirá para você que deseja ingressar no mundo da literatura.

BORDADOS – Aleatoriamente, “Memória” cita dois enamorados de Daniela Genaro na abertura de hoje. Ao mesmo tempo, pelo Correio, chega “Poesia de Retalhos”, que Daniela dedica à sua mãe, “cujos eternos bordados enfeitam as nossas casas e as nossas vidas”.

Este livro é mais uma edição de “Costelas Felinas”, editora que abre caminho para os novos valores, como Daniela Genaro.

Da jovem Daniela, selecionamos a poesia que nos conduz todos à escola de ontem e de sempre. Linda poesia: “Livro de criança é mesmo assim, com orelhas, cheio de rabiscos, lido muitas e nenhuma vez. Livro de criança é livro brincado, livro encantado, levado sempre no coração. Livro de criança é aquele que a gente gosta de folhear repetidas vezes para repetir a infância”.

Daniela, essa poeta é talentosa e tem um futuro imenso. Prossiga.

SOLIDARIEDADE E COOPERAÇÃO – O projeto “Poemas da Cidade”, de Santo André, chega neste mês de dezembro em sua décima edição. Obra coletiva. Participação de poetas de vários estilos e diferentes faixas etárias.

“A liberdade transforma, o futuro se constrói” tem à frente Leonardo J. D. Campos, organizador e coordenador do projeto. Na retaguarda, uma editora legitimamente andreense, a Coopacesso, que além de livros e outras publicações, organiza palestras, feiras e oficinas.

O alvo pauta-se nos princípios da solidariedade e cooperação.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 26 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8580

NOSSA LÍNGUA – “Placas denunciam assassinato do português”.

O repórter Ademir Matheus Pernias percorria a região registrando infinidade de erros em placas e avisos públicos. E propunha um teste ao leitor, com 20 questões elaboradas pelo professor Pasquale Cipro Neto.

Um dos testes: “Eu lhe adoro ou eu a adoro?”.

ESPORTES – Paddle se firmava como a moda do Verão 1993. E destacava Patrícia Strazzi, de São Bernardo, terceira colocada do panamericano.

MEMÓRIA – A família de Settimo Guazzelli residia na Rua Coronel Pedroso, em São Bernardo, hoje Rua João Pessoa.

EM 27 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Em estudos a criação da Sociedade União dos Empregados do Comércio.

1908 – Falecia, em São Bernardo, o menino João, filho de Quirino de Lima, família de raízes coloniais na região.

1953 - Com grandes festividades, inaugurava-se a igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro de Eldorado, em Diadema. A igreja foi construída pela Sociedade Amigos do Eldorado e abençoada pelo bispo de São Paulo, Dom Paulo Rolim Loureiro.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Sessenta e seis cidades aniversariam em 27 de dezembro.

No Estado de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal, Fernão, Gavião Peixoto, Salto Grande, Tapiratiba e Trabiju.

Pelo Brasil, entre outras, Abel Figueiredo (PA), Água Nova (RN), Atalanta (SC), Capitólio (MG), Campo Alegre do Fidalgo (PI), Catunda (CE), Chupinguaia (RO) e Vila Propício (GO).

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - 8

O presépio vivo do Grupo Cênico Regina Pacis, criado em 1962 e que é o mais antigo do Grande ABC.

“Já não se faz mais o presépio em frene à igreja do Carmo”.

Marilse Piva Azevedo

