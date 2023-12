Natal Vertamatti... O cabo do Exército. O empreendedor. O vereador. O religioso Uma história de 100 anos.

Se eu fosse o vigário eu o convidaria a ficar todo o tempo no altar-mor, pois a missa também era em ação de graças pelos 100 anos deste são-bernardense de raízes. Que oportunidade a Igreja perdeu.

O advogado Natal Vertamatti é testemunha viva da evolução da primeira paróquia do Grande ABC. Ali foi batizado, crismado, fez a primeira comunhão, presidiu a Congregação Mariana, casou.

Assistiu e participou da construção da atual igreja, hoje elevada à basílica. Fiel escudeiro do padre Fiorente.

Natal Vertamatti ama tanto essa igreja que sempre residiu ao lado dela, no coração da cidade de São Bernardo. Aos 100 anos hoje completados, Sr. Natal é muito grande. Um orgulho para todos nós.

OS PAIS

Natal Vertamatti nasceu em São Bernardo, em 26 de dezembro de 1923, filho de José Vertamatti e Julia Lucchesi Vertamatti.

Pelo lado paterno, esta página Memória encontrou registros dos Vertamatti na região já em 1877 – Vertematti ou Vertamatti, naturais de Bergamo, na Lombardia, da primeira leva de imigrantes italianos em São Bernardo.

Pelo lado materno, os Lucchesi, cujos primeiros registros locais fomos encontrar no Cartório do Registro Civil de São Bernardo: 1896.

ESPOSA E FILHOS

Natal Vertamatti e Martina Marson Vertamatti tiveram nove filhos: Roberto, Reinaldo, Ricardo, Eugênio, Egídio, Martinho, Faustino, Bernardo e Rodolfo. Todos formados.

Roberto, o primogênito, grande incentivador da construção da história da Igreja no Grande ABC; Rodolfo, o caçula, historiador, com belíssimos livros publicados sobre famílias de São Bernardo, inclusive sobre os Vertamatti.

Faustino fomos conhecer no Rio de Janeiro, alto funcionário da Petrobrás, que entrevistamos na antiga capital brasileira para o livro comemorativo aos 50 anos da Refinaria de Capuava, “A Matrix do Polo Petroquímico do ABC” (1954-2004).

MEMORIALISTA

Já o pai Natal foi fonte importante na idealização do livro “Semente do Grande ABC”, que narra a história do bicentenário da Matriz de São Bernardo (1812-2012). Acompanha o livro um CD com as vozes do bicentenário, entre as quais a do Sr. Natal, destaque da edição.

O POLÍTICO

Natal foi vereador e presidente da Câmara Municipal. Seu principal projeto, transformado em lei, foi congelar os impostos municipais pelo período de três anos.

Candidato a vice-prefeito em 1968, na chapa com Jaime Franchini, perdeu para Geraldo Faria Rodrigues, na dobradinha com Aldino Pinotti. Democrata, aceitou o resultado das urnas e continuou a tocar a vida como o sempre fez, honestamente, fiel aos ensinamentos de Cristo Jesus.

O JORNALISTA

Foi jornalista, sócio e presidente do jornal “A Vanguarda”, onde manteve coluna política, depois transferida para a “Folha de São Bernardo”.

PARA SEMPRE

Em 2012, “Memória” dedicou a ele a Semana Natal Vertamatti. A série faz parte dos anais do jornal. E dos arquivos do Sr. Natal, cuja cópia, carinhosamente organizada, ele repassou a esta página Memória. Temos a fita com a sua voz.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

QUASE ESCONDIDO. Domingo, 17 de dezembro de 2023: Memória teve dificuldade em encontrar Natal Vertamatti entre o povo na Matriz da Boa Viagem

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 26 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8580

MANCHETE – População não acredita que corruptos vão ser punidos.

Pesquisa do Instituto Gallup revelava que 37,8% achavam que a CPI do Orçamento não iria dar em nada.

PONTO DE VISTA – “Além da festa, não podemos esquecer da prece no Natal” (Tito Costa).

FUTEBOL – Anunciada a contratação de Júnior Baiano pelo São Paulo FC.

EM 26 DEZEMBRO DE...

1903 – Soluções urbanas debatidas naquele início do século XX. Dizia o cientista Pereira Barreto: “a era dos automóveis é o único meio de acabar com as cocheiras de burros e cavalos e pôr um termo ao flagelo das moscas”.

Afirmava o engenheiro Theodoro Sampaio: “é preciso aproveitar as águas altas da Serra da Cantareira, as águas altas das cabeceiras do Tamanduateí e as do Rio Cotia”.

NOTA – Ainda não vinha a público os projetos das represas Billings e Guarapiranga.

1973 – Ford anunciava a construção de sua nova fábrica de motores.

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - 7

No Natal, acenda a chama da vida.

Obra das artesãs Luzinete e Genalva, da comunidade Cristo Rei, da Vila Conde Siciliano.

Em exposição até 6 de janeiro na Matriz São Sebastião, em Rio Grande da Serra. Não percam.