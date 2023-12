Obituário - 27 de dezembro de 2023

Antonia Ortega de Abreu

(Santa Adélia, SP, 26-11-1922 – São Paulo, 20-12-2023)

Professora Antoninha tem o seu nome inscrito na História da Educação de São Bernardo. Ela lecionou e dirigiu escolas na cidade, a partir do Grupo Escolar de Vila Baeta Neves.

Com vereadora, seu trabalho foi sempre ligado à melhoria do ensino e à valorização do professorado e dos alunos.

Memorialista, contribuiu grandemente com o registro e construção da história de São Bernardo, inclusive colaborando com esta página Memória nos seus primórdios.

Professora Antoninha era filha de André Ortega e Antonia Haro. Viúva de Antonio Honório de Abreu. Parte aos 101 anos. Deixa três filhos: Yara (casada com o ex-ministro Ricardo Lewandowski), Ney e Lavínia. Foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides.

SANTO ANDRÉ

Josefa Firmo de Queiroz, 93. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Luiz dos Santos, 89. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Alfredo Egydio Fornasari, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Consórcio, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Cemitério do Araçá.

Therezinha Destro Zanuto, 86. Natural de São Manuel (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Angélica Ribeiro Latif, 77. Natural de Salvador (Bahia). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marialisse Cardoso de Oliveira, 69. Natural de Fernando Prestes (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Rebonato, 64. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudia Aparecida Vaccari, 49. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Recepcionista. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Iraides Cavalieri Batistini, 90. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Itaici, em Indaiatuba (SP). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Carmela Dosi Garcia, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Vera Fornazaro, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Moema, na Capital. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Fauzer Leal, 86. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Dalson Leônidas Romagnolli de Benedetti, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Amauri Nunes da Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Limeira (SP). Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Egberto Villarosa, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

José Francisco da Silva Neto, 63. Natural de Santa Maria do Suaçuí (MG). Residia na Vila Industrial, em São Bernardo. Autônomo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Cristiane Aparecida Bernal do Nascimento, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Élcio Beloti Cardoso, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides,

Marli Maria Matheus do Nascimento, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Compradora. Dia 22, em Santo André. Memorial Phoenix.

SÃO CAETANO

Maria Sambra Rodrigues, 92. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 25. Cemitério das Lágrimas.

Antonio Jesus Pereira, 82. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Santa Maria. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Helena Mortin, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lurdes Alves, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Leandrini Della Colleta, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 14. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Edvaldo Araújo França, 68. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elias Lopes de Souza, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marisa de Sant’Ana Frota, 61. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Paulino Filho, 50. Natural de Itarumã (Goiás). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ricardo Alexandre Pereira, 45. Natural de São Caetano. Residia no bairro Alvarenga. Dia 13. Cemitério das Lágrimas.

Leonardo de Oliveira Santos, 25. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Evangelina Maria da Conceição, 85. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério do Baeta.

Sumico Muracami, 85. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 20, em Diadema. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Ana Rosa de Jesus, 79. Natural de Brumado (Bahia). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Abimael Conceição de Oliveira, 76. Natural do Mundo Novo (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Lídia Pedrina de Oliveira Silva, 74. Natural de Santo André. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Vera Luz Almeida da Silva, 74. Natural de Santana (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Tereza Jasmelina de Almeida, 69. Natural de Panelas (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.

Edinaldo Martins de Oliveira, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Orivaldo Tertolino Xavier, 66. Natural de Piatã (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Aziz Elian Abrahão, 65. Natural de Jundiaí (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Íris José Cintra, 58. Natural de São João do Ivaí (Paraná). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Laércio Domingues, 68. Natural de Mauá. Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Antonio Carlos de Souza, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Tonico Aioqui, 94. Natural de Avanhandava (SP). Residia no Parque Estância Americana, em Suzano (SP). Dia 20, em Ribeirão Pires. Jardim da Colina.

Antonio Leonel dos Santos, 86. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Maria Alteina de Oliveira, 83. Natural de Jaguaruana (Ceará). Residia no bairro Tecelão, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Gilda Pinheiro Pereira, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Sebastião Alves de Souza, 73. Natural de Pedra Azul (MG). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.