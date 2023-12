Após viralizar com barulho inusitado durante entrevista, Nicolas Prattes explica: Mandei para a produção para entender

Está explicado! Nicolas Prattes viralizou na web após espectadores do Encontro ouvirem um curioso barulho de notificação que se repetiu durante a entrevista por vídeo que o ator concedeu ao programa na manhã desta terça-feira, dia 26. Várias pessoas ficaram intrigadas com o som e se levantaram hipóteses sobre qual aplicativo do famoso o teria causado.

Alguns internautas chegaram a questionar se o barulho era de um app de relacionamento LGBTQIA+.

Mostrando que também ficou surpreso com o imprevisto, Nicolas usou as redes sociais para contar que ouviu a notificação e não fazia ideia de onde ela veio. Dando fim às especulações, ele decidiu entrar em contato com a Globo para perguntar sobre o som e achou a resposta do mistério.

Em uma publicação no X - antigo Twitter - explicou:

Mandei para a produção para entender que barulho era aquele!!! Um ano novo de muito amor e Saúde pra gente!!! Beijos em suas famílias.

O artista ainda mostrou um áudio que recebeu da produção esclarecendo o ocorrido:

- Fica tranquilo, querido, não era você mesmo. Era alguém tentando entrar na nossa reunião, na mesma reunião em que você estava. O doido é que ninguém tem esse link, né? A gente só mandou para você, devia ser um hackerzinho, sei lá quem era. Um cara ficava pedindo autorização, a gente ficava negando e fazia aquele barulhinho. Algum enxerido tentando derrubar a gente, mas não conseguiu. Fica tranquilo, não era do seu celular, não, tá bom?