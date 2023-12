Cheio de altos e baixos! Lexa faz reflexão sobre o ano de 2023: Me fez ser forte na marra

Que ano, hein Lexa? Se teve alguém que foi do fundo do poço as nuvens foi a cantora. E ela fez questão de refletir sobre isso nas redes sociais ao fazer uma retrospectiva.

Na legenda, ela escreveu:

Que ano? Foi o ano que me fez ser forte na marra?Foi uma loucura, mais de 10 países, shows pelo Brasil inteiro, momentos bons e uns nem tanto?Obrigada Deus, que 2024 seja o melhor ano de nossas vidas.

Vale lembrar que o ano começou com MC Guimê, então marido da cantora, entrando no BBB23. Não muito tempo depois, ela teve que enfrentar um tsunami de polêmicas após ele ser expulso do reality por importunação sexual. Depois de uns meses separados, eles retomaram o casamento, mas não por muito tempo. Logo depois, veio uma nova separação e Lexa assumiu o namoro com Ricardo Vianna.

Ufa, até de resumir cansa, né?