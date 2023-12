Esposa de Bruce Willis assiste a Duro de Matar durante celebrações

O que é um clássico de Natal? Para muitos, um filme que representa esta época do ano não precisar contar com o Papai Noel como protagonista.

E ao que parece a esposa do ator Bruce Willis concorda com esse pensamento. Emma Heming Willis fez uma postagem no dia 25 de dezembro assistindo ao filme Duro de Matar em que o ator é o protagonista.

Muitos internautas nos últimos dias compartilharam que também estavam assistindo ao filme e que consideram a obra um clássico de Natal.

O longa conta a história de um policial que precisa resgatar sua esposa e seus colegas de trabalho que foram sequestrados durante uma comemoração de Natal.

Em 2017, quando internautas revisitaram a discussão sobre o filme ser um clássico de Natal, um dos roteiristas da obra concordou com um usuário que havia dito:

Duro de Matar é sobre amor, devoção, sacrifício, generosidade e resistência ao mal ? como não poderia ser um filme de Natal?

O roteirista ainda brincou:

Ainda tem uma mulher prestes a dar à luz.

Se depender de muitos internautas e da própria companheira de Bruce Willis, ator que enfrenta uma doença neurológica, Duro de Matar é sim um clássico de Natal.