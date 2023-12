Obituário - 26 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Leonilda Tobaruela Mendes, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila das Mercês, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.

Neli Pereira da Silva, 83. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Miyeko Makimoto, 80. Natural de Piraju (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida Baria da Silva Magatti, 79. Natural de Uchôa (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Edison Dias Aprigio, 75. Natural de Tambaú (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eugênio Luiz da Silva, 75. Natural de Ritápolis (MG). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria da Conceição Oliveira Luques, 75. Natural de Dom Basílio (Bahia). Residia na Cidade D’Abril, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 21, em Santo André. Cemitério Dom Bosco, em Perus, Capital.

Marlene Joaquina de Sousa, 69. Natural de Pombal (Paraíba). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Roberto Pereira de Sousa, 67. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Aparecido Risso, 65. Natural de Mineiros do Tietê (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Comerciante. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Brandão Campos Leal, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Autônomo. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marie Helene Devisscher, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 21. Memorial Planalto.

Renata Rosa dos Santos, 55. Natural de Inúbia Paulista (SP). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 21. Cemitério Municipal de Inúbia Paulista.

SÃO CAETANO

Albertino Biscaro, 88. Natural de Cerquilho (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Débora Uyvary Prado, 48. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Assistente administrativo. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.

MAUÁ

Mario Barboza, 56. Natural de Mauá. Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Valter Gil de Carvalho, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 21, em Santo André. Cemitério São José.

Djair Teixeira França, 70. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 21, em Santo André. Cemitério São José.