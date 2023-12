Internautas reagem a noivado de Laís Caldas e Gustavo: Maior vencedora do BBB

O amor está no ar!

Um dos casais mais conhecidos de ex-BBBs das últimas edições, Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelaram para os fãs que vão se casar.

O pedido foi feito por Gustavo na véspera do Natal em um jantar com a família da agora noiva. Pelas redes sociais, o ex-brother compartilhou o vídeo do momento em que pede a médica em casamento. Na filmagem, ele explica o por quê de fazer o pedido durante esta época do ano:

-Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria. A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo. Mas depois que decidi passar o Natal com sua família, resolvi aguardar este momento.

Pelas redes sociais, muitos fãs do casal formado durante o BBB de 2022 celebraram o pedido e brincaram com o fato de que, apesar de nenhum dos dois terem ganhado o Big Brother Brasil, eles saíram vitoriosos:

Mais uma vez Dra. Laís Caldas provando que foi a maior vencedora do BBB.

Um outro usuário ainda afirmou:

A verdadeira campeã do BBB 2022 foi a Dra. Laís Caldas, isso é fato.