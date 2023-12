Pedro Scooby e Cintia Dicker comemoram primeiro aniversário de Aurora: Você é luz, filha

A pequena está crescendo! Cintia Dicker e Pedro Scooby comemoraram o primeiro aniversário de Aurora compartilhando um vídeo para lá de emocionante nas redes sociais. O registro mostra como foi o dia em que ela chegou ao mundo.

O vídeo conta com narrações e reflexões do surfista e da modelo, que declararam seu amor à aniversariante e relembraram o momento em que a pegaram no colo pela primeira vez. Na legenda, eles escreveram:

Um ano de Aurora, do nosso amanhecer, do nosso sol que ilumina nossas vidas todos os dias. Dia de comemorar e agradecer pelo primeiro ano de vida da nossa pequena gigante guerreira que tem o oceano no olhar e uma vontade imensa de viver. Você é luz, filha. TE AMO.