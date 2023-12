Vizinhas, Sabrina Sato e Adriane Galisteu juntam famílias para comemorar o Natal

Adriane Galisteu e Sabrina Sato são vizinhas e decidiram juntar as famílias para comemorar o Natal. As apresentadoras encantaram os seguidores ao compartilhar nas redes sociais uma série de registros das festividades - que contaram com muita diversão e bons momentos.

Nos Stories do Instagram, Adriane surgiu na casa de Sabrina e contou:

- Estou na casa da minha vizinha. Nós somos vizinhas agora, ninguém vai aguentar a gente. É daqui direto para o Carnaval.

Em seguida, exibiu uma foto ao lado de Kika Sato. Galisteu ainda fez questão de atualizar o feed com registros mostrando que a festa contou com a presença de um Grinch.