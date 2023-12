Nottingham Forest derrota Newcastle com bela assistência de Murillo, ex-zagueiro do Corinthians

Com três gols de Wood, o Nottingham Forest derrotou o Newcastle, por 3 a 1, nesta terça-feira, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Foi a primeira vitória do time de Londres na casa do adversário desde 1988. Detalhe: o atacante Wood é ex-jogador do Newcastle.

O jogo também foi marcado pela linda assistência do zagueiro Murillo, ex-Corinthians, no terceiro gol de Wood na etapa final.

Com o resultado, o Nottingham Forest chegou aos 17 pontos, em 16º lugar, em sua briga contra a zona de rebaixamento. Já o Newcastle continua com 29 pontos e poderá cair da sétima colocação até o final da rodada.

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Newcastle e pela organização tática do Nottingham Forest. O time da casa pressionou bastante, com boas jogadas de Almirón e Isak, sob orientação de Bruno Guimarães. E o primeiro gol do jogo não demorou muito para sair.

Isak foi derrubado na área por Aina. O próprio atacante do Newcastle bateu para abrir o placar, aos 23 minutos. A impressão era de que os anfitriões iriam deslanchar, mas os visitantes mostraram obediência tática e não se desesperaram com o gol sofrido.

Depois de quase sofrer o segundo gol em duas oportunidades, o Nottingham Forest conseguiu o empate aos 46 minutos. White puxou o contra-ataque, rolou na direita para o Elanga, que cruzou para Wood, livre, empatar a partida.

Nos minutos finais da primeira etapa, os goleiros Dúbravka e Turner, com grandes defesas, mantiveram igualdade para a segunda etapa.

Os últimos 45 minutos começaram surpreendentes. O Nottingham Forest adiantou sua marcação, mas foi no contra-ataque que obteve o segundo gol. Elanga escapou pelo meio e lançou Wood na esquerda. O ex-jogador do Newcastle fez bela jogada e tocou com categoria na saída de Dúbravka: 2 a 1.

E tinha mais. O zagueiro Murillo, ex-Corinthians, fez lindo lançamento para Wood, que driblou o goleiro e fez o terceiro gol dele e do Nottingham Forest, aos 15 minutos.

A partir daí, o panorama do jogo mudou. O Newcastle foi ao ataque no desespero, abrindo espaços para os contra-ataques do Nottingham Forest.