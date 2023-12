Alexandre Correa passa Natal sozinho e deixa recado ao filho: Senti tanto sua falta

Na manhã da última segunda-feira, dia 25, Alexandre Correa deixou um recado para o filho nas redes sociais. Na mensagem direcionada à Alezinho, o empresário contou que passou o Natal sozinho e relembrou as ceias em família, declarando que sente saudades do herdeiro.

Na publicação, ele escreveu:

Alezinho meu filho, talvez um dia você tenha Instagram e possa ver essa publicação. Papai passou o Natal sozinho ontem e senti tanto sua falta, sabia! Me lembro que me vestia de Papai Noel e você sem saber claro ia à loucura. Mamãe fazia ceias maravilhosas e sempre tudo foi recheado de alegria e emoção. Natal que vem estaremos juntos e Papai quer te levar a um lugar bem especial e poder te encher de amor e carinho. Você é a razão de eu continuar vivo, lutando e tendo esperança de dias mais tranquilos. AMO VOCÊ ATÉ O INFINITO. Feliz Natal meu filho amado.

No post anterior, o famoso - que se separou de Ana Hickmann após ser acusado de agressão - havia compartilhado uma frase enigmática:

O diabo sussurrou em meu ouvido: Você não é forte o suficiente para resistir a tempestade. Hoje eu sussurrei no ouvido do diabo: Eu sou a tempestade.

Ana Hickmann

Ana Hickmann decidiu montar uma retrospectiva fazendo uma reflexão sobre sua trajetória, com a presença de diversas fotos suas ao longo dos anos, e compartilhar com os seguidores. No Instagram, a apresentadora publicou um vídeo em que faz uma narração reflexiva:

- Essa sou eu, Ana Lucia Hickmann, eu me mudei para São Paulo em busca da minha independência financeira. Se foi fácil? Quem me dera. Sobrevivi a um atentado que quase tirou a minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa. Eu poderia virar um caramujo, ficar triste e me esconder. Consigo ver que a cada dia estou mais forte. Não vou ficar estatelada, eu quero levantar, eu quero continuar. Meu pedido é que 2024 venha com muito mais amor, carinho e mais força.

Na legenda, ela ainda escreveu:

2023 foi um ano de transformação pra mim. Difícil, com muitas dores e desafios, mas que me ensinou muito. Eu fiz uma escolha: seguir em frente! Muita coisa boa aconteceu também e eu não vou descartar esse ano. Sobre o que eu espero pra 2024? Conto tudo para vocês no vídeo que acabei de postar no meu canal. Essa é uma carta aberta pra vocês, do meu coração pro de vocês.