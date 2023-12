Lula se reúne com equipe do governo no Alvorada para organizar gestão durante recesso

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reúne-se na manhã desta terça-feira, 26, com parte da equipe do governo para preparar a gestão durante seu recesso. O chefe do Executivo deve partir ainda nesta segunda-feira rumo ao Rio de Janeiro, onde passará alguns dias de férias, incluindo a virada do ano.

Lula está no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

De acordo com a agenda, o presidente se reuniu às 9 horas com a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima, o secretário Especial de Análise Governamental (SAG) da Casa Civil, Bruno Moretti, e o chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna (GAGI) do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Valdomiro Luis de Sousa.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chegou há pouco ao Alvorada. De acordo com a apuração, apesar de não estar na agenda, o encontro com Lula é para alinhar projetos que ainda devem ser sancionados pelo governo antes do ano acabar e ajustar os dias de recesso do presidente.

Lula deve viajar ainda hoje ao Rio de Janeiro e irá passar o recesso de Ano Novo na base naval de Restinga da Marambaia.

O chefe do Executivo deve voltar a Brasília no dia 3 de janeiro. A primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, irá acompanhá-lo na viagem.