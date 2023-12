Charge - 26 de dezembro de 2023

Após 22 anos de seu fechamento, o Lixão do Alvarenga, localizado na divisa entre São Bernardo e Diadema, segue sem uma definição sobre seu futuro. O lixo, agora, está enterrado sob a comunidade Vila da Paz, lugar em que moradores têm sofrido com despejos e derrubada de imóveis. Segundo especialistas, há riscos para a população e para a Represa Billings, já que o reservatório fica a cerca de 500 metros do terreno de 40 mil m² onde o depósito de lixo orgânico, químico e industrial funcionou por mais de três décadas.

Conforme noticiou o Diário no decorrer dos anos, o antigo lixão foi fechado em 2001, com os dois municípios realizando uma megaoperação para bloquear entradas de acesso ao local. O terreno era particular e pertencia à família Paraguaçu, sendo agora espaço municipal. Em 2012, foi prometido que a área receberia uma reserva ecológica. Para isso, seriam investidos R$ 70 milhões, fruto de PPP (Parceria Público-Privada), mas o projeto, porém, não avançou. No fim de 2018, ficou acordado que seria realizado novo estudo do local para elaboração de proposta de remediação. Em 2023, milhares de famílias vivem em cima do antigo lixão, na comunidade Vila da Paz.