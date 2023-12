Crianças aproveitam manhã de Natal para estrear presentes que ganharam

O Natal é repleto de tradições, desde a preparação dos alimentos, escolha das roupas, participação no amigo secreto até o momento da ceia, em que famílias refletem sobre os últimos meses e agradecem pelas conquistas. Para as crianças, a madrugada do dia 25 de dezembro significa que o Papai Noel passará pelas casas entregando o que foi solicitado. Assim que acordaram, ontem, muitas decidiram já estrear os presentes, casos de Leonardo Andrada, 6 anos, e dos irmãos gêmeos Helena e Pedro Pisaneschi, 3.

“Meus filhos fizeram cartinhas. O menino pediu um capacete (para andar de bicicleta) e a Helena recebeu uma boneca. Na véspera, o Papai Noel chegou por volta das 21h no jantar que estávamos e entregou presentes para todo mundo. Eles ficaram muito felizes. Dormimos tarde e acordamos cedo para levá-los ao Paço Municipal de Santo André para brincar um pouco com o que ganharam”, disse o empresário Alexandre Pisaneschi, 49 anos, pai dos gêmeos. A família, que mora no Interior do Estado, veio passar o Natal no Grande ABC e tem o costume de pedalar no Paço em todo 25 de dezembro.

O analista de manutenção Vinicius Andrada, 36, e a analista financeira Tatiane Andrada, 30, levaram o pequeno Leonardo ao Parque Central, em Santo André, para curtir os novos patins do garoto. “Todos os fins de semana vamos em algum parque com ele. Hoje (ontem) foi diferente. foi a primeira vez que ele andou de patins. Teve alguns tombos, mas está aprendendo”, comentou o morador da Vila Junqueira.