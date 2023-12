Lixão do Alvarenga: após 22 anos, área segue sem definição

Após 22 anos de seu fechamento, o Lixão do Alvarenga, localizado na divisa entre São Bernardo e Diadema, segue sem uma definição sobre seu futuro. O lixo, agora, está enterrado sob a comunidade Vila da Paz, lugar em que moradores têm sofrido com despejos e derrubada de imóveis. Segundo especialistas, há riscos para a população e para a Represa Billings, já que o reservatório fica a cerca de 500 metros do terreno de 40 mil m² onde o depósito de lixo orgânico, químico e industrial funcionou por mais de três décadas.

Conforme noticiou o Diário no decorrer dos anos, o antigo lixão foi fechado em 2001, com os dois municípios realizando uma megaoperação para bloquear entradas de acesso ao local. O terreno era particular e pertencia à família Paraguaçu, sendo agora espaço municipal. Em 2012, foi prometido que a área receberia uma reserva ecológica. Para isso, seriam investidos R$ 70 milhões, fruto de PPP (Parceria Público-Privada), mas o projeto, porém, não avançou. No fim de 2018, ficou acordado que seria realizado novo estudo do local para elaboração de proposta de remediação. Em 2023, milhares de famílias vivem em cima do antigo lixão, na comunidade Vila da Paz.

Esta é, inclusive, a última atualização sobre o tema. Segundo informou a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a pedido das prefeituras de São Bernardo e de Diadema, o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) realizou um estudo contemplando a atualização da situação da área e proposta de remediação. O estudo foi encaminhado para avaliação e no momento está em análise pela companhia. Segundo estimativa feita pela Cetesb, em quase 30 anos, desde 1972, quando foi criado, até seu fechamento, cerca de 2 milhões de toneladas de lixo foram depositadas no Lixão do Alvarenga.





ATUALIDADE

Neste ano, conforme relatam os moradores da comunidade da Vila da Paz, antigo Lixão do Alvarenga, os municípes vêm enfrentando repressão e falta de auxílio da Prefeitura de São Bernardo. Uma das operações ocorreu na madrugada do dia 1º de agosto, quando cerca de 16 moradias foram retiradas. Na ação, os moradores resistiram contra a investida da Prefeitura e fizeram barricadas para impedir a operação. Antes dessa, em 25 de julho, a administração já havia retirado do local 14 famílias. Após ação da Defensoria Pública, novas retiradas estão proibidas.

Conselheiro da associação de moradores da Vila da Paz, Marcos Vinicius Araújo afirma que a questão principal apontada para a saída dos munícipes é justamente o antigo Lixão do Alvarenga, mas ele diz não ver os riscos, na prática. “Não tenho como falar uma prova técnica sobre como o lixo é prejudicial, mas tenho física. Temos crianças que nasceram aqui, sem nenhuma enfermidade e pessoas idosas que moram aqui e nunca pegaram doenças por contaminação”, defende o morador, que diz aguardar pelas análises técnicas.

Segundo Marta Marcondes, bióloga, professora e pesquisadora da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), o local jamais poderia ter sido um lixão, já que é localizado em uma área de mananciais. A especialista cita também que espaços como esse, com descarte de lixo orgânico, químico e industrial, mantém resíduos que liberam chorume e gases como metano – altamente inflamável – por até 30 anos, o que é considerado perigoso, já que existem riscos de explosão.

“É um perigo iminente de segurança, as pessoas estão morando em cima de uma bomba. Estes resíduos continuam durante anos liberando chorume, que é um líquido totalmente contaminado, e isto atinge o solo daquela área e do reservatório (Billings)”, avalia Marcondes, que defende um estudo para avaliar a situação, além da retirada dos moradores, porém com um plano de habitação. A opinião da docente é semelhante à do advogado Virgílio Alcides de Faria, assessor jurídico do MDV (Movimento em Defesa da Vida) do Grande ABC, que faz parte da Frente Ambiental da região junto a Marta.

“É uma região do bioma da Mata Atlântica, contendo várias nascentes formadoras de riachos (vertendo para São Bernardo e Diadema) tributários da Represa Billings. Além da contaminação do solo (subsolo e superficial), que contamina lençol freático, nascentes, riachos e represa, ainda emite o metano, um dos gases mais agressivos do efeito estufa e de mudanças climáticas”, explica Virgílio, que já esteve em atos contra o lixão no passado.

RESPOSTA

Em nota, a Prefeitura de Diadema diz que apenas uma pequena parte do antigo Lixão do Alvarenga localiza-se em seu território. Trata-se de trecho na Vila Joaninha, que foi alvo de urbanização. Durante as obras, o Paço afirma que retirou moradores de áreas de risco, onde foi detectada a presença de gás metano, realocando a unidades habitacionais. Em cadastro de 2023, a Prefeitura diz ter identificado mais cinco casas em situação de risco, mas está em tratativas com as famílias para remoção e eliminação da situação de risco.

Sobre diálogo com o Paço de São Bernardo, a Prefeitura diz que havia sido iniciada uma conversa, por meio do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para solucionar a questão, porém, com a saída de São Bernardo, não houve avanços no tema. O Paço são-bernardense não retornou os questionamentos do Diário.

MORADORES PEDEM DIÁLOGO COM PAÇO DE SÃO BERNARDO