São Bernardo mantém teatro Cacilda Becker a portas fechadas

Palco de grandes peças e shows, o histórico Teatro Cacilda Becker, localizado no Paço de São Bernardo, está com as portas fechadas e sem previsão para ser reaberto. Sem programação cultural desde o primeiro mandato do prefeito Orlando Morando (PSDB)–- 2017 a 2020 –, o local é usado apenas para eventos administrativos da gestão tucana.

A entrada do espaço está trancada por correntes, indicando que nenhuma atividade está sendo realizada. Não há avisos sobre reforma, nem uma previsão para que o teatro seja reaberto. Funcionários que trabalham no Paço contaram ao Diário que a movimentação no espaço é pequena, confirmando que o teatro é utilizado apenas para promoção de programas e eventos lançados pela Prefeitura.

“Às vezes o pessoal da cultura faz algumas reuniões, mas só no hall do teatro. Recentemente teve um evento fechado da Prefeitura, acho que para tratar de orçamento ou algo assim. Mas eles fazem só no hall mesmo, onde tem o palco e os camarins ninguém sabe como está. Faz muito tempo que não tem uma peça ou um show”, contou um dos zeladores do Paço Municipal.

O estado de abandono do Cacilda Becker é notável mesmo com as portas trancadas. Basta passar em frente ao espaço para ver a deterioração da área onde ficava o escritório do teatro, próximo às bilheterias. Há buracos no teto, fiação solta e pendurada, o que pode oferecer riscos a quem trabalha no prédio da Prefeitura.

Inaugurado oficialmente em 1968, o Cacilda Becker teve seu uso regulamentado pela Prefeitura em 1974, por meio de decreto assinado pelo então prefeito Geraldo Faria Rodrigues (à época na Arena). Desde então, foi palco de grandes peças teatrais, shows musicais, palestras, cerimônias, entre outros eventos.

Questionada sobre a inutilização do teatro para eventos culturais, a Prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição.

ESCOLA DE ARTE

Outro espaço cultural desativado pelo prefeito Orlando Morando foi a Escola Municipal de Arte-Educação, localizada na Rua Dr.Flaquer, no Centro. O local foi desativado para abrigar a Coordenadoria Centro, que fica quase todos os dias com as portas fechadas.

Segundo apuração do Diário, o novo departamento foi criado basicamente para alocar o ex-secretário de Cultura e Juventude e ex-sub-prefeito do Riacho Grande Adalberto Guazelli, que entrou em rota de colisão com aliados de Morando. Guazelli está desde setembro na Secretaria de Coordenação Governamental, na qual atua como assessor de região.

O espaço desativado para alocar Guazelli oferecia aulas de dança e oficinas de teatro, com atenção às pessoas com deficiência. Questionada pelo Diário, a Prefeitura não informou se pretende reabrir a Escola Municipal de Arte-Educação em outro local.