Rio Grande assina contrato com BB para construção da rodoviária

A Prefeitura de Rio Grande da Serra assinou contrato com o Banco do Brasil para captação de empréstimo de R$ 5 milhões para a construção da nova rodoviária da cidade. O acordo busca colocar fim a um impasse envolvendo o equipamento.

Em abril de 2022, o então prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB) recebeu o governador da época, Rodrigo Garcia (PSDB), para anunciar a construção da nova rodoviária, que faria uma interligação com uma nova estação da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Dois meses depois, Claudinho foi cassado pela Câmara, Penha Fumagalli (PSD) assumiu e Rio Grande viveu turbulência política. Para piorar o cenário, Rodrigo Garcia perdeu a reeleição – nem sequer foi ao segundo turno – e o projeto se perdeu no meio do caminho.

Penha disse que foi preciso retomar as discussões com o Estado e incluir o governo federal no debate. A saída encontrada para resgatar a proposta foi a de obter empréstimo com o Banco do Brasil e retomar as obras, que, segundo a chefe do Executivo, já estão em andamento.

“Havia promessa (do governo do Estado) que não se confirmou. O projeto anterior não constava com alguns itens essenciais para o terminal rodoviário. A gente readequou, iniciamos o projeto de pavimentação ao redor e agora assinamos com o Banco do Brasil o convênio de linha de crédito, aprovado pela Câmara, para que a gente possa dar continuidade nesta obra tão importante”, avalia Penha.

INTERLIGAÇÃO

Junto ao terminal rodoviário, Rio Grande vive a expectativa de construção de outra estação da Linha 10-Turquesa. Penha comentou que teve reunião recente com a CPTM e a direção da autarquia apresentou um planejamento de aportar R$ 100 milhões em uma remodelação completa do local, para fazer da estação final da Linha 10-Turquesa um estacionamento de trens.

“É um projeto arrojado. Pelo que os técnicos da CPTM nos falaram, até abril eles vão nos apresentar o projeto completo. A prévia a que tivemos acesso é uma estação bem moderna e integrada com o terminal rodoviário, porque ficará ao lado do equipamento. Vai facilitar também a passagem na linha férrea, que hoje é um dos entraves da cidade”, relatou Penha, citando que, quando há passagem de trem de carga, a cidade trava porque Rio Grande é cortada pela linha do trem.