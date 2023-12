Palavra do Leitor - 26 de dezembro de 2023

Novo PAC

‘Grande ABC planeja captar R$ 3,2 bi pelo Novo PAC para viabilizar 71 projetos na área de infraestrutura’ (Primeira Página, dia 24). Excelente. A região precisa disto e concordo com o Editorial, de que é preciso ficar de olho na resposta vinda de Brasília. Também penso que é preciso ficar de olho nos orçamentos, concorrências e aplicação destes recursos, pois R$ 45 milhões (valor médio dos 71 projetos) é muito dinheiro.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Bispo

“Bispo classifica 2023 de ano ‘cansativo’ e defende eleição sem polarização em 2024” (Primeira Página, ontem). Assim que vi, em pleno dia de Natal, até o bispo reclamando de estar cansado com a radicalização da política, percebi o quanto nós regredimos enquanto sociedade. Se até mesmo dom Pedro Carlos Cipollini, um mensageiro da paz e mestre da resiliência, não aguenta mais esta maneira odiosa de se fazer política é porque os nossos representantes perderam a pouca vergonha que tinham na cara e partiram para o vale-tudo. No ano que vem, nós, eleitores, precisamos dizer, por meio do voto, que não concordamos com este tipo de comportamento. Em outubro de 2024 será a nossa vez de falar, assim como ocorre em todas as sociedades democráticas do mundo.

Anselmo Brusquer

São Bernardo





Mauá

Em 2024, devemos nos preparar e pesquisar os atos de nossos representantes nas Câmaras Municipais e no Poder Executivo dos municípios. Em Mauá, há uma polarização entre o atual prefeito, Marcelo Oliveira (PT), com o ex-mandatário Atila Jacomussi (SD), que teve as contas reprovadas pelo TCE e pela maioria da Câmara, colocando o pré-candidato Jacomussi momentaneamente inelegível. É preciso lembrar do desastre que foi a sua administração, com idas e vindas da prisão e afastamento da Prefeitura por suspeita de corrupção. E o atual chefe municipal, Marcelo Oliveira, conseguiu equilibrar as finanças do município a ponto de a cidade de Mauá ter o nome limpo para buscar empréstimos para fazer o maior recapeamento de ruas e avenidas da história. A cidade de Mauá está virando um canteiro de obras para trazer o conforto para os munícipes.

Eduardo Furtado

Mauá

Chafariz

Achei muito providencial a falta de água no domingo (dia 24) à tarde no chafariz da Avenida Kennedy, em São Caetano. Um calor danado e nada de água. Várias crianças foram lá só para se refrescar e no fim saíram decepcionadas. Parabéns à Prefeitura de São Caetano.

Roberto Saraiva Romera

São Caetano

Celular na escola

Tardiamente as escolas acordaram para perceber o quão nocivo é o celular em um ambiente onde a aprendizagem prevalece. Infelizmente muitos pais reforçam seu uso nas escolas, mesmo sabendo que os inventores desse milagroso aparelhinho proíbem que seus filhos fiquem conectados o tempo todo. Percebe-se que as crianças não brincam mais, não conversam nem interagem entre si. Muitas vezes deixam de comer. Imagine quando se trata de prestar atenção nas aulas, onde é necessário total envolvimento. Dia desses chamou minha atenção o comentário de um rapaz que disse que no episódio da falta de energia, todos ficaram sem energia e, portanto, sem internet. Disse ele que formaram uma roda e conversaram tanto que nem viram o tempo passar. É disso que se trata. Se o adulto acha falta de uma boa conversa, quanta falta faz para as crianças boas histórias e cantigas de roda?

Izabel Avallone

Capital

Memória

Por que não é contada a história da Rádio Clube de Santo André e do programa A Noite é Nossa na coluna Memória do Ademir Medici? Por onde anda o locutor daquele programa?

Etelvalto Pantaleão

Santo André

Lula e o Congresso

Os números do Orçamento de 2024, que acaba de ser aprovado (Economia, dia 23), deixam bem evidentes que o Planalto, sem base de apoio e líderes competentes para negociar, segue humilhado e refém do Congresso. É só conferir a diferença entre valores autorizados para obras do PAC, de R$ 54 bilhões (o governo queria, no mínimo, R$ 61,3 bi), que é somente R$ 1 bi a mais do que os destinados para emendas parlamentares de histórico recorde e excrescentes R$ 53 bilhões. Outra aberração e afronta ao povo brasileiro é que o Fundo Eleitoral também subiu para R$ 5 bilhões (na eleição de 2022 era de R$ 986 milhões). Em demonstração de que realmente é governo fraco, o Congresso também aumentou o valor das emendas de comissões dos atuais e indecentes R$ 11,3 bi para R$ 16,6 bilhões. Já para o salário mínimo em 2024, ficou em R$ 1.415. O Lula pode até achar que manda falando grosso em seus discursos populistas e demagogos, mas, na realidade, quem dá as cartas neste governo é o Congresso. E o presidente que tome cuidado com esse hostil Parlamento. Porém, o grande perdedor nesta história de um Planalto perdido na arte da boa política é o País.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

