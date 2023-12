Eduardo Leite estará próximo, para não dizer junto, afirma Paulo Serra

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), admitiu que mantém diálogo para fazer composição com o vereador e pré-candidato à Prefeitura pelo PSB Eduardo Leite, com objetivo de contar com o socialista no arco de aliados da candidatura governista no pleito do ano que vem. O tucano abriu caminho para a costura de uma aliança já para o primeiro turno.

Ao Diário, Paulo Serra elogiou Eduardo Leite, lembrou que foi vereador com Antônio Leite (PT, morto em fevereiro), pai do socialista, e que espera por uma aproximação definitiva.

“Eu tenho pelo Eduardo profunda consideração, tenho ele em alta estima e muito respeito. Eu não tenho dúvidas de que a gente estará próximo, para não dizer junto (em 2024)”, sinalizou o tucano.

Eduardo Leite está em terceiro mandato, sempre pelo PT. Em 2021, depois de uma entrevista ao Diário na qual elogiou o mandato de Paulo Serra, entrou em rota de colisão com o petismo e foi expulso da legenda posteriormente. Acertou sua filiação ao PSB neste ano, com ficha abonada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e pelo ministro de Micro e Pequenas Empresas, Márcio França (PSB), com a missão de liderar o partido em uma candidatura própria em Santo André.

Paulo Serra disse que “Eduardo tem toda a legitimidade de construir um projeto próprio” e que “respeita muito a questão partidária”, mas que seguirá conversando com o vereador. “O Eduardo é um quadro importante. Eu fui vereador com o pai dele, o Antônio Leite, ele tem história no PT, inclusive foi punido por aprovar nossa gestão, por reconhecer que nossa gestão está no caminho certo. Estamos e seguiremos dialogando. Ele está com a gente constantemente, nos dá apoio na Câmara. Temos uma relação muito saudável.”

O vereador esteve, em outubro, em reunião organizada pelo prefeito com os potenciais candidatos governistas de 2024 – encontro que reuniu também o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), os secretários da Pessoa com Deficiência, Jobert Minhoca (Podemos); de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Acácio Miranda (Cidadania); de Saúde, Gilvan Junior; de Esportes, Marcelo Chehade (PSDB); de Educação, Almir Cicote (Avante); de Ações Governamentais, Pedrinho Botaro (PSDB), e o advogado Leandro Petrin, homem-forte da gestão tucana.

Apesar dessa proximidade, Eduardo Leite tem sustentado a candidatura própria. Na semana passada, durante agenda de Márcio França na região, ouviu do ministro que seu projeto eleitoral é uma das prioridades nacionais do PSB. “Temos um nome do porte do Eduardo. Se não fosse por isso, era provável que já estivéssemos com o Paulinho (Paulo Serra)”, admitiu França.

A composição com Eduardo Leite, porém, não deve envolver lançá-lo ao Paço. Isso porque Paulo Serra já declarou publicamente que o futuro candidato governista sairá do PSDB. Ou seja, para se viabilizar como prefeiturável da situação, Eduardo teria de migrar para o tucanato, o que não deve acontecer.