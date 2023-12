Presidente de Belarus diz que recebeu armas nucleares táticas russas

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse no domingo, 25, que a Rússia concluiu os envios de armas nucleares táticas para o país, uma iniciativa que suscitou fortes preocupações na vizinha Polônia e demais países da região. Ele comentou em uma reunião de um bloco econômico liderado por Moscou, realizada em São Petersburgo, que os carregamentos foram concluídos em outubro, mas não deu detalhes sobre quantas armas foram enviadas ou onde foram colocadas.

Lukashenko afirmou que hospedar armas nucleares russas no seu país visa dissuadir a agressão da Polônia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), visto que a vizinha tem fornecido apoio militar e político à Ucrânia e aplicado sanções à Rússia e a Belarus. Fonte: Associated Press.