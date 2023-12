Luiza Possi lamenta morte do seu pianista Ivan Teixeira aos 45 anos em acidente

A cantora Luiza Possi publicou na tarde deste domingo, 24, véspera de Natal, um vídeo em que lamenta a morte do músico Ivan Teixeira, de 45 anos, seu pianista. "Hoje é um dos dias mais tristes da minha vida", disse a artista.

Segundo Luiza, Teixeira morreu "de forma acidental". De acordo com a imprensa local, Teixeira sofreu um acidente de carro na BR-267, próximo ao município de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Ele trabalhava com Luísa havia 19 anos.

"Era uma das pessoas mais importantes da minha vida", afirma a cantora no vídeo. "Meu amigo pessoal, meu grande parceiro da vida, meu grande companheiro de aventuras. Foi comigo para todos os lugares. Se ele não podia fazer comigo o show de piano e voz, eu não substituí ele, simplesmente não fazia porque ele era o show."

O pianista Ivan Teixeira e a cantora Luiza Possi nos bastidores de um show, em 2019 Foto: Reprodução Instagram / @IvanTeixeira

Segundo Luiza, o pianista deixa duas filhas, Helena e Bia. De acordo com a imprensa local, ele estava acompanhado de uma mulher no carro, que estava dirigindo na hora do acidente. "(Ele) foi um exemplo de um homem que lutou pela sua felicidade. Um homem que deixou de ser publicitário para ser um pianista. Um homem que, sem saber, no final da vida viveu um grande amor, que ele queria viver", comentou a artista.

O cantor Fabio Noogh, que também trabalhou com Teixeira no projeto Konekti Mob, disse em outra publicação que o amigo e colaborador estava acompanhado da cantora e treinadora vocal Ariane Ross. "(Ela tinha) uma voz linda, que nem ela sabia que tinha."

"Eu vou sentir uma falta enorme. E quero deixar aqui as minhas condolências à família do Ivan, aos amigos, à minha banda e à minha equipe, que nesse momento deve estar passando por uma dor muito grande, assim como eu, em estado de choque", terminou Luiza. "Vai com Deus. Eu te amo e vou te amar para sempre."