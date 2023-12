Carreta com cinco toneladas de drogas é apreendida em Rio Grande da Serra

A Polícia Militar apreendeu uma carreta que levava cinco toneladas de drogas escondidas entre sacos de ração para animais. O caso aconteceu na manhã de ontem, na Estrada Flavio Humberto Rebizzi, em Rio Grande da Serra. Cinco pessoas foram presas.

A denúncia surgiu após munícipes notarem que uma carreta estava sendo escoltada por um Ford Ka branco com quatro indivíduos no interior. A equipe da PM foi até o local e abordou todos os integrantes dos dois veículos. O motorista do caminhão disse que foi contratado para levar a carga de ração até aquele endereço, que é de uma fábrica de blocos, e estava seguindo as orientações dos ocupantes do Ford Ka.

De acordo com o boletim de ocorrência, após diversas contradições das versões apresentadas pelos abordados, os agentes checaram que o destino que constava na documentação da carga do caminhão era em Osasco, não em Rio Grande da Serra. Foram realizadas buscas na carreta e as drogas estavam embrulhadas embaixo dos sacos de rações para animais.

No local, os PM encontraram poucas quantidades de entorpecentes no Ford Ka. Também abordaram um veículo HB20 com duas pessoas próximo ao endereço da denúncia. Elas alegaram ser policiais civis, mas apenas uma mostrou identificação. A ocorrência segue em andamento no 1° DP (Distrito Policial) de Ribeirão Pires.