Day Mesquita fala sobre planos futuros e reflete sobre maternidade: Ressignificar muitas coisas

Mãe de primeira viagem, a atriz e apresentadora Day Mesquita acredita ter passado por uma experiência de descobertas próprias em 2023. Para o ano que se segue, a artista garante que voltará ainda mais intensa para os sets de gravações e mergulhará em novas personagens e até mesmo projetos autorais. Em centrevista, Day ainda compartilhou um pouco sobre seus planos para as festas de fim de ano e algumas reflexões sobre suas recentes vivências como mãe.

2023 foi um ano muito importante para mim, o ano que vivi muito a maternidade. Não parei de movimentar a minha arte em mim e o meu trabalho, mas foi um momento de certo recolhimento também, e isso me fez ressignificar muitas coisas, conta a atriz e mãe do pequeno Dom, de apenas um ano de idade, fruto de seu relacionamento com Pedro Saeys.

Foi um olhar para fora, para o Dom, acompanhando e vivendo o crescimento e desenvolvimento dele, mas também um olhar para dentro, de muitas descobertas e conexões comigo mesma, explicou Day.

Ao mesmo tempo, também foi um ano em que após toda a gestação e primeiro ano dele, comecei a voltar ao trabalho, agora enriquecida também com mais essa experiência tão intensa e linda que é a maternidade, acrescentou.

Estas festas de fim de ano serão as segundas da vida de Dom. Sobre isso, a atriz conta que as mudanças nas comemorações e costumes foram quase mínimas com a chegada dele. Na realidade, afirma que as festas ficaram ainda mais animadas com a presença do pequeno.

Eu acho que não houve mudanças nos costumes, não? O que eu sinto é que as festas de final de ano com crianças em casa são sempre mais animadas! Eu lembro anos atrás quando meus primos eram pequenos, ou há pouco tempo quando eu passava essa data com meu sobrinho? era sempre uma alegria comemorar o Natal com eles, afirmou.

Ano passado, o Dom estava com três meses, estávamos ainda em uma fase de adaptação com a chegada dele, entendendo como era essa nova fase nas nossas vidas, foi um Natal muito gostoso e tranquilo, relembrou Day. Esse ano ele já está maiorzinho, super esperto, entendendo muita coisa já. Ele adora ver as árvores de Natal, fica todo feliz, então vai ser tudo bem animado por aqui. Provavelmente passaremos o Natal na nossa casa, será a primeira vez. Sempre estávamos na casa da família ou amigos, e pela primeira vez estaremos na nossa. Minha mãe e meu padrasto estarão aqui com a gente também, acho que vai ser muito especial!

Ao falar de planos futuros, Day Mesquita dá alguns detalhes sobre seus projetos profissionais para o ano de 2024. Aparentemente, a atriz pretende voltar com tudo e garante já ter uma produção em andamento.

2024 vai ser um ano em que voltarei um pouco mais intensa à minha rotina de gravações, e mergulho em novas personagens e projetos autorais que tenho desejo de fazer. Posso adiantar que gravei uma minissérie pro streaming, ambientada nos anos 80, em que interpreto uma ex-vedete, mas ainda não temos data de estreia, então não posso cravar que sai no próximo. De qualquer maneira, em breve trarei mais novidades não só sobre este, mas outros projetos!, finalizou a artista.