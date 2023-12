Gabriella Di Grecco comprova versatilidade artística e compartilha ritual de Ano Novo: Sempre me surpreendo com o resultado

Gabriella Di Grecco teve um ano e tanto em 2023! Entre diversas estreias e novos desafios, a artista refletiu em entrevista sobre suas conquistas do ano fazendo uma pequena retrospectiva. Ao ser questionada sobre seus maiores orgulhos do ano, a atriz, cantora, compositora e performer de 34 anos de idade refletiu sobre a constante ampliação artística que tomou conta de seu 2023.

Acredita que eu estava fazendo essa retrospectiva esses dias? Outro dia, vi esse recap num app de música e resolvi fazer o deste ano. Fui olhando o álbum de fotos de tudo que registrei este ano e fiquei muito surpresa com a quantidade de coisas que eu fiz! [risos]. Recomendo muito essa experiência. Pode ser bastante inspiradora!, iniciou contando.

Muitas vezes, a gente se cobra demais, achando que não deu conta de todas as demandas, e esse exercício pode ser muito revelador. Para mim, pelo menos, foi. Todo ano eu me proponho a realizar alguma coisa. Mas este ano foi diferente: me propus a crescer e realizar coisas em várias áreas, na verdade, ampliando minha presença artística para além de atriz, e foi muito surpreendente, afirmou Di Grecco.

Uma mulher de muitos talentos

Ao lembrar de alguns dos projetos que realizou, a artista é capaz de deixar qualquer um de boca aberta com tamanha versatilidade.

Este ano, trabalhei como diretora de videoclipes, dirigindo desde estúdio até show em festival; entrei de vez na composição, integrando o braço de composição da Warner Music Group; trabalhei como diretora vocal; fiz presença em muitos eventos, trabalhei fazendo direção criativa de conteúdo digital pra algumas marcas; voltei aos palcos com o Christmas Show e plantei muitas sementes para o próximo ano, que incluem música, teatro, peças musicais, educação e meu retorno às telas como apresentadora, listou Gabriella.

É difícil falar de qual deles eu tenho mais orgulho. Sinceramente, fico muito orgulhosa de mim mesma por ter me lançado nesse desafio de abrir tantas novas possibilidades e de ter me jogado em todas elas. Eu amei a experiência e quero continuar nesse pique, que me abriu não só a mente, mas muitas portas. Ano que vem tem muito fruto bom para colher dessa decisão!

Boas energias? Queremos!

Ao finalizarmos a conversa, a multi-talentos ainda revelou um ritual de fim de ano que costuma fazer em toda virada.

Eu tenho um ritual pessoal que faço todo ano novo, que é uma coroa de folhas e flores feitas com a vegetação local. Eu adoro essa experiência porque me conecta com a energia do local onde estou passando a virada, sem contar que sempre me surpreendo com o resultado da coroa, admitiu Gabriella.

Já fiz no Japão, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, no Brasil e em muitas cidades daqui. É uma forma de agradecer o lugar que está me recebendo nessa data especial, confessou.