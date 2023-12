Com novas estreias, Isabella Santoni navega por dramas policiais em Dom e A Divisão

Quanta novidade! A atriz Isabella Santoni está prestes a comemorar uma década no cenário televisivo, contando com uma coleção de personagens variados em sua bagagem artística. E agora ela está prestes a adicionar mais duas personagens a seu extenso catálogo. Desde a marcante lutadora Karina em Malhação: Sonhos até as personagens sensíveis que interpretou nas novelas A Lei do Amor e Orgulho e Paixão, a artista agora mergulha de cabeça em dois dramas policiais.

Emendando um trabalho no outro, Santoni interpreta um dos papéis centrais de Dom, série de sucesso da plataforma de streaming norte-americana Prime Video. Na produção, a atriz desempenha o papel de Viviane, uma criminosa que se utiliza de sua aparência e do presente racismo estrutural como carta na manga para escapar ilesa de seus crimes. Com uma audiência global que abraça a série, tendo 60% de seus telespectadores vindo de fora do país, o enredo mantém a tensão e o mistério sobre o desfecho da personagem, contrastando a história ficcional de Viviane com os eventos reais que inspiraram a trama de Pedro Dom.

E não acaba por aí! Como se isso não bastasse, a artista ainda possui o nome confirmado para participar da quarta temporada de A Divisão, do Globoplay. Mais uma vez em um enredo centrado na trama policial, mas desta vez deixando de lado a vilania fictícia, Santoni aqui assumirá o papel de Marcela, a única testemunha do sequestro de seu namorado, interpretado pelo ator Ravel Andrade. Alguém aí ansioso? Por aqui estamos, e muito!