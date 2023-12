Filho de Leoni, Antonio Leoni revela apoio do pai enquanto aprendia sobre música: - Meu pai sempre me tranquilizava

Filho de peixe, peixinho é! Aos 24 anos de idade, Antonio Leoni está seguindo na música os passos do pai, Leoni. O cantor lançou o clipe de Titânio e, falou um pouco mais sobre o processo de gravação, conselhos que recebeu do ex Kid Abelha e o que o público pode esperar.

Contando que sempre curtiu música e tendo um grande exemplo em casa, Antonio revelou que aprendeu com o pai que não precisava ser perfeito para fazer arte:

- Meu pai sempre me tranquilizava que estava tudo bem eu errar tocando música, que não machucava ninguém. Então, acho que isso me libertou para eu aprender coisas novas que eu não fosse bom. Hoje em dia, eu produzo e gravo e, às vezes, mixo minhas canções. Acho que isso tem a ver com o que ele me ensinou.

Seu primeiro show foi aos 13 anos de idade, em uma lona cultural no Rio de Janeiro, ao lado de Leoni. O jovem relembrou o que mais o marcou no momento:

- Eu me lembro de estar muito ansioso para subir no palco, tocar extremamente concentrado, quase não interagir com a plateia e, no final, ver meu pai e a banda emocionados. Foi tão intenso e rápido que tudo parece um grande vulto na minha memória.

Contando detalhes da gravação de seu último clipe lançado, Titânio, Leoni explicou que passou por vários dias treinando para cantar submerso. Mas ainda assim passou por perrengue:

- Quando criança, eu tinha um vizinho que era surfista e tinha piscina em casa. Uma brincadeira muito comum, que às vezes me ocupava à tarde, era competir de ficar mais tempo em baixo da água e esse vizinho me ensinou a fazer apneia. Para gravar o clipe, eu tive que voltar a fazer esses exercícios respiratórios treinando apneia na banheira, na piscina, mas sempre acompanhado de alguém para não apagar na água. Foram três semanas me preparando para poder chegar lá e lidar bem com o desafio que era gravar e cantar de olho aberto embaixo d?água. Tinha bombeiro e mergulhador com oxigênio para eu usar entre takes e, mesmo assim, ainda tiveram momentos tensos de falta de ar pelo fato de o meu figurino ficar pesado molhado e enrolar nas pernas, atrasando o tempo necessário para eu chegar na superfície.

Sonhando com parcerias icônicas, Antonio contou quem escolheria entre seus ídolos para fazer uma música especial. A dupla francesa Daft Punk foi a eleita:

- Acho que o Daft Punk, por dois motivos: é uma das bandas que eu mais escutei e, na teoria (gosto de acreditar que não) eles acabaram, então isso significaria a volta deles, meu sonho!

E o jovem não vai parar por aqui. No começo de 2024, o público vai ganhar um presentão. Antonio revelou que os próximos passos da carreira incluem o lançamento de um projeto com seis músicas.

- Em janeiro de 2024, eu lanço o meu EP Ciclos e Portais, que consiste em seis músicas, incluindo essas duas já lançadas, escritas entre meus 13 e 23 anos de idade, cada uma com uma sonoridade própria. É um EP festivo e vulnerável para dançar e se emocionar.