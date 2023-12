Matheus Costa garante que não se incomoda com comentários sobre reforma de seu apartamento: - O importante é respeitar

Não são apenas as trollagens, os erros de português e as brincadeiras com a família que fazem sucesso na vida de Matheus Costa. Se preparando para realizar a mudança de sua vida, o influenciador está compartilhando o passo a passo da reforma do seu apartamento, mas o que ele não esperava era que a decoração fosse repercutir tanto.

Apaixonado por luz led, Matheus usou e abusou do estilo high tech, caracterizado pelo uso intenso da tecnologia e a iluminação. Em entrevista, o influenciador garantiu que não se incomoda com os comentários maldosos.

- Gerou muita polêmica, né? Críticas, elogios, mas a intenção foi justamente mostrar e gerar comentários. Eu não fico abalado com comentários maldosos porque eu não levo para o pessoal porque são comentários de gosto, pessoas que gostam e que não gostam, então não levo isso como pessoal.

Tranquilo em relação aos comentários, Matheus afirmou que a única aprovação que precisa é a dele.

- Quem vai morar sou eu, então não é uma coisa que eu fique afetado, não preciso da aprovação de ninguém. A única que eu preciso é a minha que vou morar lá.

O criador de conteúdo ainda falou sobre o seu pai, Seu Zé, que não gostou da reforma por ter um estilo mais clássico e totalmente diferente do seu, ou seja apaixonado por piso de taco:

- Tem o meu pai que realmente não gostou da reforma porque ele tem um estilo mais clássico, totalmente diferente do meu. Eu optei por fazer a casa mais high tech. E a casa do meu pai é mais clássica, antiga [...] então eu sabia que ele não ia gostar, mas faz parte do jogo, assim como eu também não gosto da decoração da casa dele. O importante é respeitar, entender e estar feliz.