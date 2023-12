Júlia Pereira revela planos para o Natal e conta como a primogênita está lidando com a chegada da irmã

Júlia Pereira vai ter um Natal muito especial! Grávida de sua segunda filha, que se chama Camille, a modelo irá reunir a família em sua casa, localizada na cidade de São Paulo. Em entrevista, ela contou um pouco sobre os planos para a noite do dia 24.

Segundo Júlia, a ceia irá começar mais cedo por conta da gestação. Além disso, a família cantará a famosa canção Noite Feliz e realizará uma troca de presentes.

- Teremos uma ceia mais cedo, e ficaremos curtindo, cantaremos Noite Feliz e faremos uma troca de presentes. Não damos muito ênfase aos presentes, mas trocaremos algumas coisinhas, principalmente para as crianças.

Questionada se a noite especial e em família contaria com Papai Noel, Júlia explicou que ainda não sabe:

- Este ano, perdi meu Papai Noel, que era meu nono Noel; ele faleceu. Ele costumava visitar várias casas antes do Natal, alegrando muitas famílias. Infelizmente, ele não poderia vir aqui em São Paulo este ano, mas sempre foi o Papai Noel para mim. Talvez iremos procurar outro Papai Noel para visitar a Suzane e o Matheus, o primo dela, que também vai passar conosco.

Animada com a nova fase de sua vida e ansiosa para o nascimento da pequena Camille, Júlia também falou um pouco sobre a gestação e a sensação de passar as datas de final de ano com a baby na barriga:

- Estou achando um pouco diferente, sim. No sentido de que, na primeira gestação, eu estava em pandemia, em primeiro lugar, então já era um período em que eu estava sempre em casa, trabalhava em casa, conseguia descansar quando precisava. Eu ainda não tinha filhos, né, então, nessa gestação agora, estou fazendo mil coisas. Não parei de trabalhar, de fazer minhas coisas.

Mamãe de segunda viagem, a modelo contou que nesta gestação está sentindo o corpo mais cansado e, por conta disso, deu uma relaxada no segundo trimestre e passou a se cuidar um pouco mais:

- Estou sentindo o meu corpo um pouquinho mais cansado nessa gestação porque não tenho muito tempo para descansar. Filha de três anos, pega no colo, agacha, levanta [...] então tudo isso eu estou sentindo um pouco mais no meu corpo. Eu não estava focando muito em mim até o segundo trimestre, mas aí senti a necessidade de focar mais em mim. Agora, estou fazendo pilates sempre, estou fazendo drenagem e também fisioterapia pélvica.

Questionada sobre o que fará de diferente da primeira gestação, Júlia citou que agora contará com ajuda de babás, da mãe e da sogra, a apresentadora e cantora Faa Morena.

- No que diz respeito aos cuidados com o bebê, pretendo fazer algumas coisas de maneira diferente desta vez. Já decidi que, logo no início, vou contar com a ajuda de uma babá, algo que não tive no período da Suzanne. Além disso, minha mãe e minha sogra estarão aqui para oferecer apoio, assim como fizeram durante a primeira gravidez. Apesar de gostar de cuidar de tudo pessoalmente, desta vez, quero garantir que tenha a oportunidade de descansar um pouco entre as amamentações. Ter uma babá nos primeiros meses será de grande ajuda nesse sentido. Essa é uma das principais mudanças que planejo implementar desta vez.

Para encerrar, a modelo contou um pouco como Suzanne, de três anos de idade, está lidando com a gravidez:

- A Suzanne está super ansiosa e na expectativa de conhecer a irmãzinha, vive perguntando quando ela vai nascer. Ela está muito carinhosa, vem, abraça a barriga, beija e pede para eu contar à Camille que foi ela quem deu o beijinho, a irmãzinha dela. Ela, claro, terá um pouquinho de ciúmes, mas eu acredito que será super carinhosa. Estamos tentando incluí-la em tudo desde já, e espero conseguir fazer isso quando a bebê nascer.