Virginia Fonseca entrega quais superstições de fim de ano que segue à risca: A cor da calcinha e outra coisa

Com o Ano Novo chegando é hora de renovar sonhos, fazer listas de metas e trocar energias. Para isso, algumas pessoas contam com ajudinhas, como simpatias, superstições e até mesmo tradições criadas do zero. Por que não, não é mesmo? Virginia Fonseca, por exemplo, entregou quais rituais gosta de seguir à risca para começar a nova fase com o pé direito.

Pular sete ondas no mar? Guardar caroço de romã na carteira? Assoprar canela na porta? Nada disso! A influenciadora, que é um sucesso na internet com mais de 40 milhões de seguidores, é fã Nº1 de uma superstição bem específica e antiga:

- Eu sempre segui a superstição da cor da calcinha. Vou lá no Google e leio os significados: amarelo é dinheiro, branco é paz... Aí mentalizo o que vou querer para o próximo ano e uso a cor da calcinha.

Mas não é só isso, viu! Virginia contou que criou a própria tradição com a família:

- Também tenho a superstição de passar o Ano Novo somente na fazenda Talismã, que é do Leo e da Poli. Já tem três anos que eu passo lá e o ano seguinte é cada vez melhor, sabe. Então, eu criei isso como regra [risos]. O Zé Felipe também não faz show nesta época justamente para a gente passar todo mundo junto na fazenda Talismã.

A tal fazenda mencionada por ela é a famosa propriedade do sogro, o cantor Leonardo, que fica em Jussara, na região noroeste de Goiás, e é avaliada em 60 milhões de reais. Virginia e o marido, Zé Felipe, sempre são vistos com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, passando férias por lá e aproveitando o local, que possui uma mansão, cavalos, lago, jetski, quadriciclo, igreja, piscina, área de jogos, churrasqueira, curral e quadras esportivas.