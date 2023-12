Bruno Montaleone reflete sobre conquistas de 2023 e revela desejo: Ter a chance de ser escalado para personagens cada vez mais desafiadores

Ao 27 anos de idade, Bruno Montaleone já carrega um extenso currículo de papéis impressionantes em sua bagagem - e digamos que 2023 tenha sido um ano um tanto quanto especial nesse sentido. Neste ano, o ator carioca fez sua tão aguardada estreia como protagonista nas telonas dos cinemas. O papel se deu através da produção Perdida, um longa-metragem baseado no livro de mesmo nome que fez bastante sucesso no mundo teen, escrito pela autora Carina Rissi.

Entre outros trabalhos, esteve presente no sucesso brasileiro De Volta Aos 15 - ao qual voltará para a terceira temporada! - e também no filme que atraiu um grande público em mais de 80 países, O Lado Bom de Ser Traída, onde atuou ao lado de Giovanna Lancellotti, ambas produções da plataforma de streaming Netflix. Em entrevista, o artista refletiu um pouco sobre o seu ano de 2023, suas conquistas e seus orgulhos.

Olha, foram muitas conquistas legais este ano, lançamentos que me surpreenderam e chegaram aonde eu nem imaginava. Acho que Perdida, [o meu] primeiro protagonista nos cinemas, foi o que mais me orgulhei. Foi uma conquista pessoal muito marcante, declarou o ator, que chegou a se emocionar durante a première do longa, em julho de 2023.

Sobre as expectativas para o ano que se segue, ele conta que já possui um trabalho nos preparos para estreia em 2024, mas que ainda precisa manter segredo. Acerca de novos passos, contou que o plano é continuar crescendo cada vez mais e se propondo a desafios cada vez maiores.

Já existe um trabalho previsto para o ano que vem, mas que ainda não posso adiantar. O plano é colher os frutos deste ano e ter a chance de ser escalado para personagens cada vez mais desafiadores. Eu espero colocar mais uns tijolinhos na minha parede no ano que vem!

Em meio a tantas conquistas e novos desafios, nada melhor do que um merecido momento de descanso, né? As festas de fim de ano chegam para isso e caem como uma luva na mão de Bruno, que diz sempre aproveitar muito o fim de ano ao lado da família.

Vou aproveitar este fim de ano para relaxar. Foi um ano muito bom de trabalhos, mas também cansativo. Minha família sempre faz uma ceia no fim do ano e fazemos um amigo oculto, é sempre muito divertido. E a minha mãe cozinha demais, então, eu amo as sobras no dia seguinte, conta aos risos.