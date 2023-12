Nos EUA, Congresso dividido tenta reunir apoio para Ucrânia e desafios globais

Enquanto o Senado norte-americano encerrava seus trabalhos do ano, o senador Michael Bennet foi ao plenário da câmara quase vazia e fez um apelo para que o Congresso redobrasse o apoio à Ucrânia: "Entendam o que está em jogo neste momento", ele disse.

Essa foi a terceira vez nos últimos meses que o democrata do Colorado manteve o Senado trabalhando até tarde, atrasando a legislação não relacionada em uma tentativa de persuadir os legisladores a aprovar dezenas de bilhões de dólares em armamentos e ajuda econômica para a Ucrânia.

Durante um discurso emocionado de quase uma hora de duração, ele pediu aos senadores que vissem o conflito de quase dois anos como um confronto definitivo do autoritarismo contra a democracia e implorou que considerassem o que significa "estar lutando naquela linha de frente gelada e não saber se vamos conseguir a munição".

No entanto, o Congresso entrou em recesso para as festas de fim de ano e só deve retornar daqui a duas semanas, enquanto a ajuda contínua para a Ucrânia está quase esgotada. O governo Biden está planejando enviar mais um pacote de ajuda antes do ano novo, mas diz que será o último, a menos que o Congresso aprove mais dinheiro.

Com o apoio caindo no Congresso, mesmo quando os conflitos e a agitação abalam a segurança global, os Estados Unidos estão mais uma vez lutando para afirmar seu papel no mundo.

Sob a influência de Donald Trump, o ex-presidente que agora é o líder do Partido Republicano, os legisladores do Partido Republicano têm adotado cada vez mais uma postura cética em relação ao envolvimento dos EUA no exterior, especialmente no que diz respeito à ajuda à Ucrânia.

Os líderes dos aliados tradicionais, Grã-Bretanha e França, imploraram às nações ocidentais que mantivessem seu apoio robusto, mas o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está encorajado e acumulando recursos para um novo esforço à medida que a guerra se aproxima de seu terceiro ano.

"Estamos vivendo em uma época em que há todos os tipos de forças que estão destruindo a democracia, aqui e no exterior", disse Bennet.

Reforçar a defesa da Ucrânia costumava ser celebrado no Capitólio como uma das poucas causas bipartidárias restantes. Mas agora o destino de cerca de US$ 61 bilhões em financiamento está ligado a delicadas negociações políticas sobre mudanças na fronteira e na imigração. E, no último ano, os legisladores tiveram que fazer esforços meticulosos e ininterruptos para aprovar até mesmo a legislação que mantém as funções básicas do governo dos EUA.

Os projetos de lei com mudanças ambiciosas ficaram quase completamente fora de alcance para o Congresso, que está muito dividido.

Ainda assim, os líderes do Congresso estão tentando reunir os membros para enfrentar os desafios globais que, segundo eles, estão entre os mais difíceis das últimas décadas: a maior invasão terrestre de uma nação europeia desde a Segunda Guerra Mundial, uma guerra entre Israel e o Hamas, a agitação e a calamidade econômica que impulsionam níveis históricos de migração e a afirmação da China como uma superpotência.

No Senado, tanto os líderes democratas quanto os republicanos apresentaram o pacote de ajuda de US$ 110 bilhões, que tenta resolver todas essas questões, como um possível ponto de virada para a democracia em todo o mundo.

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse a repórteres na semana passada que "a história olhará para trás se não apoiarmos nosso aliado na Ucrânia"./ Fonte: AP