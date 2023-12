Lesões preocupam Klopp no Liverpool: 'Precisamos de mais sorte para superar esses momentos'

Com Andy Robertson afastado por causa de uma lesão no ombro e a recente contusão de Kostas Tsimikas, que quebrou a clavícula no empate de 1 a 1 diante do Arsenal, o técnico Jürgen Klopp manifestou a sua preocupação com a sequência de contusões que dificultam a escalação do Liverpool nos jogos do Campeonato Inglês. "Precisamos de mais sorte para superar esses momentos", afirmou o treinador.

E o técnico alemão tem razão em se preocupar já que os dois atletas atuam pelo lado esquerdo da defesa. Para o compromisso diante do Burnley, a opção deve mesmo ser Joe Gomez.

"Às vezes você tem lesões e aceitamos todas elas. Mas uma clavícula quebrada demora muito. Agora contamos com o Joe lá (na lateral-esquerda) e só temos de garantir que o colocaremos embalado em algodão para ter certeza de que vai estar pronto para os próximos jogos", disse o treinador.

Ele pode ainda ter uma outra baixa. O atacante Luis Díaz sofreu uma pancada no joelho no clássico com o Arsenal e precisou deixar a partida. O jogador colombiano depende ainda de uma avaliação do departamento médico para saber se retorna ao time.

No Campeonato Inglês, o Liverpool vem embalado por três vitórias seguidas, soma 39 pontos, e tem um a menos que o Arsenal, líder isolado. Ter pela frente uma equipe que ocupa a zona do rebaixamento não faz o treinador baixar a guarda.

"O Burnley poderia facilmente ter somado muito mais pontos na competição porque teve boas atuações nos jogos em que acabou não vencendo. No momento em que acabar esses problemas, poderão melhorar a sua posição na classificação", afirmou Klopp.

O Liverpool enfrenta o Burnley nesta terça-feira e o compromisso está marcado para o estádio Turf Moor, casa do adversário. Na luta para fugir da zona do rebaixamento, a equipe vem de triunfo na última rodada com vitória de 2 a 0 sobre o Fulham.