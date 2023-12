Charge - 25 de dezembro de 2023

A Prefeitura de Santo André, comandada por Paulo Serra (PSDB), lançou edital internacional para contratação de empresa que ficará responsável pelas obras no Complexo Maurício de Medeiros, no bairro Cata Preta. A intervenção envolve a canalização do córrego Maurício de Medeiros, implantação de sistema viário e obras de drenagem. A concorrência será realizada no dia 10 de janeiro e tem valor estimado em R$ 107,3 milhões.