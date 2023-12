Palavra do Leitor - 25 de dezembro

Esportes

O Brasil vem a cada ano desqualificando o nosso futebol. Está perdendo a qualidade, as revelações de craques vêm diminuindo e, quando surge, logo é negociado para a Europa. E a tendência é piorar. Os garotos da base de clubes de médio e pequeno portes gastam muito para participar dos campeonatos de seu Estado porque não há receita da agremiação para bancar. E aquele garoto que se destaca, que mora na periferia, não pode treinar e muito menos participar de torneios; às vezes não tem nem o que comer dentro de casa. E no futuro as equipes terão os pés de ratos no profissional e, na várzea, surgirão vários craques riscando os gramados da periferia. É por isso que surgiu a Copa das Favelas, onde muitos que brilharam e foram até contratados – por exemplo, a Portuguesa da Capital contratou jogadores da equipe do Guaianazes que participaram do torneio. Devemos cobrar as equipes a buscar patrocínio privado ou governamental para dar a Bolsa Atleta para alcançar mais atletas pobres economicamente e ricos de talento. Isso não é só no futebol, em outros esportes também. Em Santo André tínhamos a Pirelli, que revelou atletas em várias modalidades esportiva. Um exemplo foi o saudoso Sabino da Silva, que foi campeão brasileiro de boxe, na época amador, que era operário da própria empresa. E hoje deixou o seu comércio no Jardim Cristiane, com o retrato na parede do Bar do Sabino, que fica localizado na Rua Jaguariúna.

Eduardo Furtado

Mauá

Multas

‘Somente um em cada 11 recursos de multas é deferido na região’ (Setecidades, ontem). Em vez de recorrer, os motoristas da região deveriam voltar para as autoescolas!

Ana Carolina Matheus

Rio Grande da Serra

Missão

Na condição de um dos assíduos leitores deste conceituado Diário desde o início, na sua fundação, ou seja, há 65 anos, sinto-me no dever físico de parabenizá-lo pela sua relevante missão jornalística empreendida em todo o decorrer do presente ano que ora se finda. Aliás, a missão jornalística do Diário foi sempre, desde sua fundação, na defesa dos princípios democráticos e na defesa inexorável da sociedade, e sempre isento da parcialidade. Estes princípios foram adotados desde seu início pelos seus fundadores, sendo um deles o grande idealista e inesquecível Edson Danillo Dotto. Homem do meu tempo. Aqueles que lhe conheceram até hoje sentem saudades. Hoje mora no mundo celestial. É por essa razão que sou um dos seus leitores desde a fundação. Ao evocar o nome do idealista Edson Danillo Dotto, expendo em homenagem post mortem as seguintes considerações, dizendo: o exemplo de cidadão probo e de jornalista incorruptível, que Edson Danillo Dotto nos legou, não merece cair no esquecimento ou esperar pela ação deletéria do tempo, que tudo devora, salvo quando se cuida de conservar a memória das pessoas e dos seus feitos, dos fatos e coisas do passado. Edson Danillo Dotto permanece sempre na memória de todos aqueles que lhe conheceram, centralizando atenções e irradiando luz, como astros de primeira grandeza dentro de órbita precisa e imutável. Por fim, felicito a toda Família Diário. Feliz Natal e próximo novo ano cheio de alegria, saúde e prosperidade.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Boas Festas

O Diário agradece e retribui os votos de Boas Festas recebidos de Alex Manente, deputado federal; Pio Mielo, presidente da Câmara de São Caetano; Valter Moura Júnior, presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo); Carlinhos Lira; Atila Jacomussi, deputado estadual; Fernando Rubinelli; Agroin Comunicação; Mundiware Tecnologia Editorial; Juiz João Verissimo; Petronotícias: VGCom-SP; e RGE.