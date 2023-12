Natal: grande acontecimento salvífico

Deus caminha com sua criação, o povo que ele mesmo escolheu. Foram muitos os nascimentos narrados nas sagradas escrituras, de homens e mulheres que ficaram marcados pela vocação e missão a eles confiadas: Isaac, Jacó, Moisés.

Desde o pecado dos nossos primeiros pais, Deus estabelece uma inimizade entre a descendência da mulher e da serpente, e pela descendência da mulher a cabeça da serpente seria esmagada. Portanto a história da Salvação está marcada por uma promessa: a vinda do Messias. Muitas perguntas sobre a sua chegada: onde ele nasceria? Seria nascido de uma virgem? Quais seriam os sinais de sua vinda? Havia uma grande expectativa sobre a sua chegada!

Deus havia prometido a vinda do Salvador, através de seus patriarcas e profetas e, quando chegou o tempo, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu anjo a uma virgem, anunciando-lhe o seu nascimento. Historicamente, seu nascimento aconteceu em Belém, com as luzes e os anjos sinalizando o misterioso nascimento, a vida divina.

O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Este nascimento é o início da nossa salvação, que se completará pela morte e ressurreição de Jesus.

Podemos então perguntar: ccmo Jesus nos salva? A resposta é: pela sua encarnação. Quando o Verbo de Deus se reveste da nossa carne, abre-se um caminho novo para a humanidade, pois nasceu o homem sem pecado para redimir o homem pecador, sendo por ele conduzido à eternidade.

Por que damos tanta ênfase ao Natal de Nosso Senhor? Porque, ao entrar no mundo, Ele concretiza as promessas salvadoras, abrindo os céus para o homem novo. É o que estava escondido a respeito da salvação humana e, nascendo, revela-se ao mundo.

Lamento que muitos não conheçam esse fundamento que dá um sentido mais profundo à festa do Natal. O sentido da alegria, da troca de presentes, de desejar Feliz Natal e paz a todos os homens! Por que dizemos estas coisas? Conhecemos o sentido profundo de tudo isso? Infelizmente, com o tempo, foram fantasiando, dando apenas um sentido mágico para a festa, valorizando o aspecto comercial e Jesus, a pessoa principal desse acontecimento, e sua mensagem para o mundo, ficaram à margem.

Houve muitos nascimentos sobre a face da Terra e todos são cercados de particularidades, alegrias, festa, choro, mas o nascimento do Divino Salvador é a maneira como Deus, ao se revelar na fragilidade de nossa humanidade, trouxe consigo a libertação do homem, abrindo-lhe uma vida nova.

Esse é o verdadeiro sentido do Natal: alegrar-nos com Deus, que enviou o seu filho como luz para todos os homens que vivem nas trevas, e que agora podem enxergar o caminho da vida eterna em sua pessoa. Essa presença divina em nosso meio é que produz em nós a felicidade, a alegria e a paz verdadeiras. O amor nos torna solidários, fraternos, livres, felizes!

Se olharmos para esse menino enviado da parte de Deus para nossa salvação, e o acolhermos com todo o coração, experimentaremos o que significa Feliz Natal, pois já não seremos um homem ou uma mulher sem esperança, mas agora de posse dela.

Alegrai-vos com a vinda do Salvador e celebrai seu nascimento com grande paz!

Feliz Natal!