Obras estruturantes

A implantação do Complexo Maurício de Medeiros no bairro Cata Preta representa um marco significativo para Santo André, destacando-se pela amplitude de suas intervenções e pela abrangência dos benefícios que proporcionará à comunidade. O projeto, conforme explica o prefeito Paulo Serra (PSDB) nesta edição do Diário, não se limita apenas à melhoria do sistema viário, mas abraça a complexa tarefa de canalizar o Córrego Maurício de Medeiros e implementar obras de drenagem. Essa abordagem abrangente reflete a preocupação em criar soluções integradas que não apenas resolvam problemas imediatos, mas também sejam estruturantes.

A realização da concorrência internacional para a execução do projeto evidencia o compromisso com a transparência e a busca pela excelência na implementação das obras. Com um investimento estimado em R$ 107,3 milhões, essa competição não apenas atrai empresas qualificadas, como também estimula a inovação e a eficiência na execução do empreendimento. A abertura para a participação estrangeira ressalta a visão global da administração municipal em buscar as melhores práticas e tecnologias disponíveis para enfrentar os desafios específicos da região. Assim como já foi feito no Complexo Cassaquera, no Centreville, e na Avenida Capitão Mario, na Vila Luzita.

Além dos aspectos práticos e técnicos, o Complexo Maurício de Medeiros vai desempenhar papel fundamental na melhoria da mobilidade e também no ambiente de negócios, facilitando a chegada e o escoamento de pessoas e produtos. A valorização do espaço urbano, a redução de transtornos causados por congestionamentos, alagamentos e a promoção de trânsito mais eficiente contribuem para criar um ambiente mais seguro, saudável e agradável em Santo André. Dessa forma, o projeto estruturante não apenas atende às necessidades imediatas da comunidade, como ainda investe no desenvolvimento sustentável e no bem-estar a longo prazo. Mãos à obra.