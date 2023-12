Santo André lança edital internacional para obras no Maurício de Medeiros

A Prefeitura de Santo André, comandada por Paulo Serra (PSDB), lançou edital internacional para contratação de empresa que ficará responsável pelas obras no Complexo Maurício de Medeiros, no bairro Cata Preta. A intervenção envolve a canalização do córrego Maurício de Medeiros, implantação de sistema viário e obras de drenagem. A concorrência será realizada no dia 10 de janeiro e tem valor estimado em R$ 107,3 milhões.

O investimento foi liberado junto à CAF (Corporação Andina de Fomento), o banco da América Latina, por meio do qual será feita a urbanização do bairro, com nova avenida, passarelas e iluminação de LED.

“Essa nova avenida vai ter um efeito para o Cata Preta na mesma medida que o Complexo Cassaquera teve paro o Centreville e que a revitalização da Avenida Capitão Mario teve para a Vila Luzita. É um novo eixo de ligação”, comentou o prefeito Paulo Serra.

Em 2020, a Prefeitura assinou com a CAF empréstimo de US$ 50 milhões para um pacote de intervenções urbanas na cidade, entre as quais a conclusão do Complexo Viário Cassaquera (inaugurado em 2022), a abertura de dez ecopontos, instalações de estações meteorológicas, além das obras de drenagem na Vila Pires e Vila América e a requalificação da avenida, juntamente com a canalização do córrego.

No fim de outubro, o prefeito Paulo Serra foi a Brasília para assinar junto à CAF a liberação para a contratação de empresa para as obras no Maurício de Medeiros e na Vila América.

“As obras na região da Avenida Maurício de Medeiros integram um pacote de intervenções de drenagem que visam trazer soluções para pontos históricos que enfrentam problemas de alagamento. São ações que, somadas a outras que estamos realizando desde o início da gestão, tornam Santo André uma cidade cada vez mais resiliente em relação às mudanças climáticas”, disse Serra.

Com a licitação marcada para janeiro, a expectativa da gestão Paulo Serra é de entregar as obras em 18 meses.

VILA AMÉRICA

A Prefeitura também abriu licitação para a realização de obras de ampliação do sistema de drenagem na bacia do Córrego Guarará, com o objetivo de reduzir as manchas de alagamento no bairro Vila América. Com investimento de R$ 66,2 milhões, também financiado parcialmente junto à CAF, a gestão de Paulo Serra espera concluir as intervenções até o fim do ano.

“A nossa meta é que este seja o último verão sem esse novo sistema que vamos implementar em regiões da cidade onde o problema é crônico”, declarou o prefeito em entrevista dada ao Diário em outubro.

O planejamento inicial da cidade para as intervenções antienchente era construir um grande piscinão embaixo do Parque da Juventude Ana Brandão (localizado na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo). Porém, técnicos da Prefeitura e consultoria contratada pelo Paço identificaram que a abertura de oito reservatórios, juntamente com o alargamento do piscinão da Vila América e reajustes da calha do fim do Córrego Guarará, dariam conta da contenção e escoamento das águas pluviais. Foi necessário, então, pedir à CAF uma autorização para modificar a obra inicial.