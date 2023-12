De La Cruz é anunciado pelo Flamengo com contrato até 2028 e como de 'presente de Natal'

Nicolás De La Cruz é do Flamengo. O anúncio foi feito pelo clube neste domingo, véspera de Natal. A contratação do uruguaio foi dada "como um presente" para os torcedores. Esta é a primeira contratação da equipe carioca para a próxima temporada.

No vídeo de anúncio, De La Cruz aparece recebendo uma encomenda, com o selo do patrocinador do Flamengo. Ele abre a caixa e retira a camisa do clube, com seu nome e o número 12. "Nação, estamos juntos em 2024?", disse o atacante no final do vídeo.

O contrato do uruguaio com o Flamengo vai até 2028. De La Cruz foi revelado pelo Liverpool do Uruguai. Desde 2017, o meia de 26 anos estava no River Plate, pelo qual chegou a ser campeão da Libertadores em 2018. Em 2022, ele disputou a Copa do Mundo do Catar, ao lado do agora companheiro de clube Giorgian De Arrascaeta. No elenco, o Flamengo também conta com um terceiro uruguaio, o lateral-direito Guillermo Varela.

Recentemente, De La Cruz marcou contra o Brasil, na vitória por 2 a 0 do Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. O jogador também estava em campo na final da Libertadores de 2019, conquistada pelo Flamengo, em cima do River Plate.

"Começamos a montagem do elenco para a próxima temporada com um nome de peso e muito esperado pelo nosso torcedor", afirmou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

Na sexta-feira, De La Cruz disputou a última partida pelo River Plate. Ele se despediu com o título do Trofeo de Campeones, ao bater o Rosario Central por 2 a 0.

Ao todo, são 10 títulos no currículo profissional, todos pelo clube argentino: Copa Argentina (2017 e 2019), Supercopa Argentina (2017 e 2019), Conmebol Libertadores (2018), Recopa Sul-Americana (2019), Campeonato Argentino (2021 e 2023) e Trofeo de Campeones (2021 e 2023). Em 2017, De La Cruz estava no elenco da seleção uruguaia campeã sul-americana sub-20.