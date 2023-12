Presentes da vida

A troca de presentes é uma das tradições do Natal. Existem, entretanto, alguns presentes que fogem do padrão. Que não necessitam de pacotes ou laços coloridos e nem mesmo são entregues na noite de 25 de dezembro. Mas que quando chegam têm o poder de transformar a vida de quem os recebe e a de todos que estão a sua volta.

Esta reportagem traz histórias de pessoas que ganharam este tipo especial de presente. São dois personagens principais – uma criança e um adulto – que, em comum, têm seus nomes iniciados pela letra ‘R’. Pessoas que tiveram suas vidas modificadas para melhor. Que lutaram à sua maneira. Venceram, e, neste ano, experimentam um Natal diferente.

A história do primeiro ‘R’ será contada nas linhas seguintes. A do segundo ‘R’ está no texto abaixo. E ambas envolvem superação.

A HISTÓRIA DE RAUL

O garoto Raul Bastos Martins, de Ribeirão Pires, tem 4 anos e dois deles foram de luta contra a leucemia, que foi diagnosticada em outubro de 2021. E no fim de 2023 ele venceu a batalha. “Este será um Natal diferente, ganhamos a vida. Ele ganhou uma segunda chance, a chance de vida”, conta a mãe, Patrícia.

Foram 27 semanas de tratamento. Período em que a família Bastos Martins teve de juntar ao seu vocabulário palavras como “internação” e “quimioterapia”, e que chegou ao fim nos últimos meses deste ano, quando o garoto, ao deixar o hospital, animadamente badalou o sino que representa o término do tratamento. “O badalar do sino é o renascimento, não só do Raul, mas de toda a família. Renascemos juntos”, diz Patrícia.

VIVA A VIDA

Nas vésperas do Natal, como um sem número de crianças, Raul se encontrou com o Papai Noel, mostrou os músculos do Hulk para o Bom Velhinho e não se acanhou em sair chutando sua bola nova, que acabara de ganhar pelos corredores do Grand Plaza Shopping.

Alegria que, segundo Patrícia, foi uma marca do garoto durante o tratamento. “Ele estava sempre de bom humor. Apesar da medicação, estava sempre sorrindo”, conta a mãe.

Encantado com as ‘tentações’ da livraria onde a entrevista foi feita, Raul disse apenas uma frase: “Viva a vida”. E precisava mais?

Acelerando o ritmo das conquistas

É contagiante a forma como Roselaine Silva dos Santos Wolff, 46 anos, de Diadema, fala das conquistas obtidas ao longo do ano. A determinação guia cada um dos passos dados pela ex-atendente de telemarketing, que um dia se sentiu incomodada pela forma física – “No reflexo do vidro de um carro, vi que meu braço parecia uma perna” – e se transformou em maratonista. Seus ‘presentes da vida’ vão desde a mudança de vida, até a conclusão da faculdade de educação física, mais um dos triunfos alcançados durante 2023.

O principal presente veio em junho, na Maratona de Porto Alegre, no Rio Grande Sul. “Eu realizei o meu maior desejo, que era andar de avião. Estava bem treinada, com a cabeça boa, e corri muito bem. Quando terminei veio uma mocinha falar comigo, porque eu teria de fazer o (exame) antidoping. Perguntei porque e ela me disse que era porque eu tinha ficado entre as dez primeiras colocadas e tinha vencido na minha categoria”, conta a atleta, que naquela prova percorreu os 42 quilômetros em incríveis 3h0045s158.

Se fosse uma atleta profissional, Roselaine teria estabelecido o 21º melhor tempo para a maratona no Brasil no ano, segundo dados da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). Pelo ranking de 2022 da CBAt, ela seria a dona da 14ª melhor marca do Brasil para a prova.

Neste ano que está acabando Roselaine subiu ao pódio seis vezes, incluindo a Meia Maratona do Rio de Janeiro. E teve uma prova, em Sorocaba, no Interior paulista, em que ela foi com o propósito de garantir a festa de aniversário de duas de suas filhas. “Lá tinha premiação em dinheiro. Subi no pódio e garanti o churrasquinho”, diz, animada.

Festejando cada momento – entre eles o sorteio para o doping e a visita à redação do Diário para esta entrevista –, Roselaine vai traçando a sua jornada a passos longos e determinados. “Quero ser melhor hoje do que fui ontem. Se esse tempo me levar ao pódio, maravilha, mas o pódio nunca foi o meu intuito. Não sei o que que eu espero da corrida, mas sei de uma coisa, eu não imagino viver e não correr”, afirma a atleta.

“A corrida salva. O esporte salva”, diz Roselaine, esbanjando felicidade e gratidão pelas oportunidades que recebeu da vida.