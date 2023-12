Presépio de artista de Mauá vira exposição em universidade dos EUA

Obras que chocam e impactam, assim tem sido os mais de 30 anos de carreira do artista plástico Sidney Matias, natural de Mauá. E é assim que ele apresenta sua obra Paraíso Perdido, presépio que está em exposição no museu da Universidade de Dayton, nos Estados Unidos.

A peculiar obra traz o cenário do nascimento de Cristo representado por uma família indígena que vive na Amazônia.

Pertencentes à aldeia Xingu, a sagrada família vive em harmonia envolta por um ecossistema típico da região amazônica, com pássaros, onça pintada, pantera, tartarugas, macacos e plantas tropicais. Na cena retratada pelo artista mauaense, Maria descansa na rede pendurada entre duas árvores com a criança em seu colo, enquanto José, de corpo pintado, prepara o jantar com as frutas colhidas na vegetação.

No lado oposto à paisagem, Sidney retrata a outra face da realidade. Um empresário engravatado de óculos escuros com cifrões nas lentes, portando um celular, e com a cabeça adornada com chifres de ‘diabo’. O retrato representa o consumismo do ser humano no meio ambiente. Paraíso Perdido foi criada em 2009 e está em exposição na Universidade de Dayton pelo 13º ano. "É um trabalho que é exibido há 13 anos consecutivos e com uma chamativa que passou da urgência”, disse.

Matias começou a desenhar com carvão nas calçadas de Mauá, onde ficou até os 18 anos. Ao longo dos seus 35 anos de carreira, já expôs suas obras em países como Japão, Suíça, Portugal e Estados Unidos, entre outros.