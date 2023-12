Grupo se reúne para presentear 52 idosos

A véspera de Natal começou diferente para os 52 idosos da Comunidade de Amparo Social e Asilar, no Riacho Grande, em São Bernardo. Eles foram presenteados com lembrancinhas personalizadas por um grupo de amigos da cidade. Ao todo, 42 pessoas participaram da ação de apadrinhamento organizada por sete munícipes, que conseguiram arrecadar R$ 6.260.

A consultora de negócios internacionais Bruna Sanchez, 36 anos, moradora do bairro Jordanópolis, é uma das idealizadoras do projeto. A ideia surgiu após ela perceber que a maioria das ações de Natal era direcionada às crianças em vulnerabilidade social, tendo poucas iniciativas focadas em idosos.

“Sempre tive conexão muito forte com as festas de fim de ano. Não sei nem dizer há quanto tempo faço apadrinhamento de crianças. Há quatro anos, eu e uma amiga resolvemos entregar presentes para idosos porque percebemos que muitos ficam sozinhos durante todo o ano e, no Natal, não recebem presente. Encontramos essa instituição, fizemos uma visita para avaliar as condições e notamos que realmente é um lugar que cuida, que tem equipes de médicos, nutricionistas, entre outros profissionais. Para planejar as sacolinhas, recolhemos informações sobre idade, tamanhos de roupas e sapatos, entre outros dados sobre o que eles precisavam.”

Nos kits entregues ontem, cada idoso da Comunidade de Amparo Social e Asilar recebeu um pijama, uma pantufa e produtos de higiene pessoal.

A forma de apadrinhamento teve reformulação em 2023. Nos outros anos, os integrantes escolhiam qual idoso gostariam de presentear e se encarregavam de comprar os itens. Agora, o grupo decidiu arrecadar dinheiro para que os organizadores pudessem montar sacolinhas mais uniformes.

“Todos trabalham e têm uma rotina corrida. Quando falamos do apadrinhamento, as pessoas topam, mas é necessário cumprir prazos com tudo o que foi pedido para cada kit e isso nem sempre acontecia. O idoso é como uma criança. Então, imagina um que recebe a sacolinha super completa e o outro, não. Neste ano, pedimos o valor em dinheiro para que pudéssemos comprar igual para todo mundo. Ao estipularmos um valor fechado para cada presente, conseguimos fechar em três dias todos os apadrinhamentos.”

Leila Aparecida, assistente social da entidade, relata que os idosos aguardam ansiosos pelo Natal por causa das sacolinhas. “É uma data significativa para eles. Durante o ano, é tudo muito parado aqui na casa. As visitas costumam acontecer mais em dezembro e isso faz muita diferença no dia deles. A maioria não tem familiares e os poucos que têm não são procurados. Então, todo bate-papo é importante para eles”, declara. O asilo, localizado na Avenida Coração Eucarístico de Jesus, 30, fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, para receber doações, principalmente de materiais de limpeza, fraldas e de higiene pessoal.

Para Bruna Sanchez, é gratificante ver que o projeto deu certo mais uma vez. “Não somos uma ONG, nem temos um grupo formalizado. Somos apenas pessoas que se juntaram para fazer um pouquinho pelo mundo. Entregar um pouco de felicidade para eles faz toda diferença. Até me emociono porque é muito legal ver a animação deles quando recebem os presentes. Passamos cerca de duas horas conversando, conhecendo mais as histórias deles e isso faz uma diferença enorme. É uma experiência incrível.”