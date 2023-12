Suzano compra ativos florestais de subsidiária do BTG por R$ 1,8 bilhão

A Suzano informou no sábado, 23, em comunicado ao mercado financeiro a aquisição das sociedades de propósito específico (SPEs) Timber VII e Timber XX, sob gestão da BTG Pactual Timberland Investment Group, subsidiária do BTG Pactual, por R$ 1,826 bilhão.

Segundo o comunicado, as empresas adquiridas têm 70 mil hectares de terras em Mato Grosso do Sul, sendo 50 mil "úteis" e em parte plantadas com eucaliptos de variadas idades.

A companhia diz que a transação "está alinhada a sua estratégia de criar opcionalidade em seu negócio e ampliar a sua autossuficiência no suprimento de madeira".

Em outro comunicado, a companhia informa que, por causa da operação, revisou para cima sua previsão de investimento de capital (Capex) em 2024 de R$ 14,6 bilhões para R$ 16,5 bilhões.