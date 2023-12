Nos EUA, Trump pede ao tribunal de apelações que rejeite caso de interferência eleitoral

Os advogados do ex-presidente Donald Trump pediram na noite do sábado, 23, a um tribunal federal de apelações que rejeitasse o caso federal de que ele tentou ilegalmente desfazer sua derrota nas eleições de novembro de 2020. A defesa reiterou seu argumento de que esses esforços se enquadravam no âmbito de suas funções oficiais como presidente.

A apresentação ao Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA para o Distrito de Columbia, que ocorreu no final da noite do prazo estabelecido pelo tribunal, foi a última reviravolta na batalha entre Trump e o procurador especial Jack Smith.

A Suprema Corte recusou na sexta-feira a tentativa de Smith de acelerar a decisão sobre se Trump está imune, deixando a questão nas mãos do tribunal de apelações.

O governo tem até 30 de dezembro para apresentar uma resposta.

As discussões perante o Circuito de Washington estão marcadas para 9 de janeiro, e a parte perdedora provavelmente apelará para a Suprema Corte. Fonte: Dow Jones Newswires.