Confira curiosidades divertidas sobre a nova série nacional A História Delas, com Cris Vianna e Letícia Spiller!

A série A História Delas saiu quentinha do forno na Star+ em dezembro de 2023. A trama é dividida em oito episódios e estrelado por Letícia Spiller, Cris Vianna e Bia Arantes.

A série nacional conta as histórias de Marta, vivida por Cris, Isabel, que é Letícia, Ana Rosa, da atriz Bia, e da jovem Ana Jasmin, vivida por Emma Araujo. Acontece que, por culpa de uma decisão judicial, Marta é obrigada a hospedar a antiga patroa e sua filha, após a prisão do marido de Isabel.

Mas, as reviravoltas começam a acontecer quando a jovem Ana Rosa não se dá muito bem com Ana Jasmin. Juntas, as mães e as filhas precisam encarar questões delicadas e repensam as dificuldades de viverem em uma casa só.

Nos bastidores, rolou um reencontro emocionante! Caso você não se lembre, não é a primeira vez que Letícia Spiller e Bia Arantes vivem mãe e filha nas telinhas. Na verdade, a primeira vez que elas assumiram tais papéis foi em Malhação 2011.

Pablo Uranga, que dirigiu alguns episódios, também foi um dos quatro finalistas no Emmy Internacional 2023 com Quintal TV. E os talentos vindos do Emmy> não terminaram aí! Mariana Trench, que também ficou responsável por alguns episódios, roteirizou a série Pedro e Bianca, que venceu o Emmy Kids Awards 2014.

Aqui vai uma curiosidade sobre as locações que foram usadas para criar todo o ambiente da série: apenas o interior da casa de Marta foi gravado em estúdio. Todos os outros ambientes, como parques, mercadinhos e outros, foram locais alugados para rodar as cenas.

E há um Easter Egg em uma das cenas que Ana Rosa e Ana Jasmin estão saindo do prédio para brincarem quando ainda são crianças: elas, na verdade, estão saindo de uma casa. Você tinha notado?

Ah, e olha só o poder da edição: quando as duas jovens aparecem roubando doces, a cena parece estar super ensolarada, mas, naquele dia, estava chovendo muito.

A diretora da série, Luciana Baptista, teve uma memória muito afetiva quando leu o roteiro pela primeira vez. Acontece que, quando ela mais nova, dos cinco aos 15 anos de idade, foi criada uma babá. A sua identificação com Ana Rosa foi quase imediata. Mas, durante as filmagens, a antiga da babá da diretora acabou morrendo e a série se tornou uma grande homenagem à história das duas.

Emma Araujo e Bia Arantes capturaram o coração do diretor assim que fizeram os seus testes! As duas esbanjaram química e deixaram suas imagens marcadas na cabeça do responsável pelo elenco. Elas eram os nomes mais citados na hora de escolher as atrizes para viver Ana Rosa e Ana Jasmin.

Afinal, a série é uma comédia ou um drama? O fio condutor da produção é uma combinação de herança sociais, culturais e emocionais de mães e filhas. Pablo Uranga buscou suas raízes no cinema argentino para conseguir dar o tom na produção.

- Longas como O Cidadão Ilustre, Conto Chinês, O Filho da Noiva e Relatos Selvagens deram o tom para o desenvolvimento do roteiro e da atuação. Não queria que o drama ficasse piegas nem que o humor viesse de piadas. A vida como ela é já traz o drama da realidade e o humor do absurdo, conta o diretor.