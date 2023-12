Letícia Hally conta detalhes do clipe de Tudo Escuro: - Gravei no bar do meu falecido avô

A cantora Letícia Hally, que começou na internet fazendo covers da Ariana Grande, está lançando cada vez mais músicas autorais. Nos últimos tempos, as novidades ficaram por conta de Atenção e Tudo Escuro. O segundo clipe foi onde ela conseguiu mostrar mais da personalidade para o público:

- Em Atenção eu quis chegar com um single mais tranquilo, uma vertente que eu já vinha apresentando nos covers. Agora o que eu realmente quero fazer, eu acho que a Letícia Hally em essência, está em Tudo Escuro.

A música foi produzida ao lado de seu namorado, Donatto. Hally contou um pouco sobre como conheceu o produtor da Universal:

- Foi ótimo produzir essa música com o Donatto, ele é uma escola para mim, vejo ele trabalhando com vários artistas. Ele é fascinante. A gente se conheceu através da gravadora. Eu estava muito tímida, a primeira pessoa que eles me apresentaram para produzir uma música foi ele.

A cantora continuou e explicou que a primeira pergunta que ele fez para ela foi sobre o que queria fazer, e como ela entendia sua música.

- Logo de cara ele me perguntou sobre mim, o que eu fazia, o que eu queria cantar. Então não foi uma sessão vazia, foi uma sessão em que primeiro ele entendeu o que eu queria fazer.

Além de produzir a música com o namorado, Letícia escolheu um local muito significativo para a gravação do clipe. A cantora revelou alguns detalhes dos bastidores, como que aparece ter pertencido ao seu avô.

- Foi uma experiência bem intensa, gravei no bar do meu falecido avô. Eu estava muito receosa de gravar lá, de ser desrespeitosa, de ser incompreendida talvez pela minha família, ou de ser incoerente. Me senti pertencente na gravação, me senti emocionada, vi minha família feliz. Meu pai falou: Meu Deus, você conseguiu fazer esse lugar ficar bonito de novo.

Outros pontos pessoais colocados na gravação tem relação com uma paixão nacional, o futebol. A artista revelou que torce para o Corinthians e usou decorações do time, que pertenciam ao avô para o clipe.

- Eu sou corintiana, sempre fui, sempre serei. Meu vô era corintiano, meu pai, meu tio. Tudo que tem ali no clipe [é importante para ela], tem até um quadro do Corinthians de 2005, de quando o time foi campeão, que é do meu avô. Boa parte do cenário era do bar mesmo.

Para os fãs de Hally, a artista tem boas notícias! O futuro da cantora está focado em novos projetos, com esperança até de um álbum vindo por aí:

- Voltar com os shows ao vivo e ano que vem lançar um EP ou um álbum. Tem umas músicas que eu estou ansiosa, que está guardadinha para ser lançada, ela tem brasilidade e eu quero ver a reação do público, acho que vocês vão gostar.