Focada na família, Camilla Camargo afirma que vai passar Natal com marido e os filhos

Final de ano é tempo de ficar com a família e celebrar aqueles que amamos, e Camilla Camargo mais do que concorda com essa afirmação. No entanto, em meio a uma série de polêmicas envolvendo seus familiares neste dezembro de 2023, a filha de Zezé Di Camargo revelou que vai passar o Natal apenas com o marido e os filhos esse ano.

- Vamos dar um fugidinha, vamos ir para praia, descansar, ficar só a gente. Curtindo um pouquinho.

Ao relembrar todos os natais que passou com o pai e os irmãos, Camilla abriu um sorriso largo e falou com carinho sobre as tradições da família Camargo.

- A gente sempre passou em família. Eu tenho lembranças muito boas dele [Zezé], dos meus tios. Meu pai é uma pessoa muito animada no final do ano. Ele gosta de estar com a mãe dele, infelizmente não vai estar agora com o paizinho, meu vô. Mas com certeza a gente gosta de estar com as pessoas que a gente ama. Então ele sempre comemora essa data.

Camilla ainda contou que enxerga essa data com muita importância e que a família não vai deixar de celebrar com alegria, mesmo em meio às brigas públicas envolvendo alguns familiares. Caso você não saiba, Graciele Lacerda, companheira de Zezé, foi acusada de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar pessoas como Zilu Godoi, Wanessa e Amebelly, esposa de Igor Camargo.

Sobre a relação com os pais, Camilla completou dizendo:

- O que eu tenho com a minha mãe, com o meu pai e os meus irmãos é o mais importante. Para mim o que vale é isso. O que a gente tem, o amor que a gente tem. E isso é inabalável. O amor que eu tenho pelo meu pai, o amor que eu tenho pela minha mãe. Eu respeito. Eu acredito no honrar pai e mãe. Eu levo isso para minha vida, eu quero passar isso para os meus filhos.

Casada com Leonardo Lessa, Camilla é mãe dos pequenos Joaquim e Julia.