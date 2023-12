Elenco de Monarch: Legado de Monstros evita spoilers, mas conta inspiração para a série

Se você está acompanhando Monarch: Legado de Monstros, deve lembrar que recentemente o elenco esteve no Brasil podendo promover a série após o final da greve de Hollywood. Eles deram uma entrevista coletiva para a imprensa onde estiveram presentes os atores Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons e Ren Watabe, além do diretor Chris Black e dos produtores Tory Tunnell e Joby Harold, que falaram pela primeira vez sobre a série.

O programa, que se passa em São Francisco após a cidade ser estraçalhada por conta da briga entre os Titãs e o Godzilla, é focado em uma empresa. A Monarch investiga e rastreia todos os monstros que podem aparecer neste mundo criado pela Apple TV+.

Querendo saber o que o público pode esperar dos próximos episódios da série, uma pergunta feita diretamente para Kiersey Clemons, que vive May, pediu algum spoiler. Mas ela só disse que não poderia dizer nada e arrancou risadas dos jornalistas ao agradecer em português:

- É segredo, não vou dar nenhum spoiler, tenho até medo de falar. Então, não. Obrigada.

O casal de produtores, Tory Tunnell e Joby Harold, contou que a vida humana no meio dos monstros é o grande trunfo dessa série:

- O legal principalmente foi a gente conseguir dar um passo atrás e conseguir ver a perspectiva humana em todo esse universo e ver como ele também pode ser dinâmico.

Anna Sawai, antes de virar atriz, teve uma banda no Japão e revelou que suas experiências a prepararam para trabalhar em uma obra sobre o Godzilla:

- Eu me inspirei principalmente nos filmes anteriores do Godzilla. Eu tentei também me inspirar na minha própria história, por exemplo, em 2011, quando houve o terremoto no Japão foi uma experiência pela qual eu passei. Esse medo do terremoto é algo que me assola ainda hoje, então usei isso.

Para finalizar a entrevista, o grupo todo revelou o que estava curtindo fazer no Brasil, já que eles estiveram por aqui no começo do mês de dezembro. Claro que as comidas não poderiam ficar de fora, e o pão de queijo foi citado por Anna. Além disso, o trânsito é um ponto que Wyatt Russell não gostou.